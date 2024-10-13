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Секреты правильной сушки тыквенных семечек: забудьте о магазинных продуктах

3:16
Садоводство

Тыква — это привычный гость на наших огородах, и заботы с ней немного, а применение в кулинарии находит широкое. Однако самая ценная часть тыквы — это её семечки. Даже если тыквенные блюда не по вкусу, семечки — любимое лакомство для многих! Они не только вкусные, но и невероятно полезные. Как правильно сушить и хранить тыквенные семечки в домашних условиях, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая.

Секреты правильной сушки тыквенных семечек: забудьте о магазинных продуктах
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Польза тыквенных семечек

Тыквенные семечки — это настоящий кладезь витаминов и минералов:

  • Они богаты железом, что делает их полезным продуктом для поддержания здоровья.
  • Высокое содержание витамина Е помогает улучшить репродуктивные функции.
  • Кальций, содержащийся в семечках, положительно влияет на состояние кожи, зубов и ногтей.
  • Также семена могут помочь при начальных стадиях мужских заболеваний.
  • Тыквенные семечки используются для получения масла, которое широко применяют в кулинарии, особенно в вегетарианской кухне, а также в косметологии.

Важно помнить: несмотря на полезные свойства, они очень калорийны — 100 г семечек содержат более 550 ккал, поэтому их нужно употреблять в меру.

Как собрать семечки

Для сбора тыквенных семечек достаточно разрезать тыкву пополам, вынуть центральную часть и очистить семена от мякоти. Важно использовать только спелые и неповрежденные плоды — от подгнивших тыкв семечки будут невкусными и недолго сохранятся.

После очистки, тыкву стоит подержать при комнатной температуре от 2 недель до месяца. Это поможет улучшить качество семян, однако затягивать процесс нельзя — семечки могут начать прорастать внутри плода. После этого семечки необходимо тщательно промыть и высушить.

Способы сушки тыквенных семечек

Сушить семечки можно несколькими способами, и выбор зависит от количества материала и оборудования:

  1. Сушка на воздухе - раскладываются семена тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении на 2-3 недели.
  2. Сушка в духовке - при температуре +60…+80 градусов на протяжении 1-2 часов, периодически помешивая.
  3. Использование электросушилки - занимает около часа при температуре +80 градусов, с регулярной сменой мест поддонов.
  4. Обжарка на сковороде - быстрый способ, занимает 15-20 минут на +100 градусах, требует постоянного помешивания.

Как хранить тыквенные семечки

Высушенные тыквенные семечки нужно хранить в сухом, прохладном месте, вдали от солнечных лучей и влажности. Лучше всего использовать стеклянные банки с плотными крышками или картонные коробки. В таких условиях семечки могут сохранять свои полезные свойства до года, а очищенные — до полугода.

Теперь вы знаете, как правильно собрать, высушить и хранить тыквенные семечки, чтобы они сохраняли свои полезные свойства и радовали вас вкусом долгими зимними вечерами.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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