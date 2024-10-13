Секреты правильной сушки тыквенных семечек: забудьте о магазинных продуктах

Тыква — это привычный гость на наших огородах, и заботы с ней немного, а применение в кулинарии находит широкое. Однако самая ценная часть тыквы — это её семечки. Даже если тыквенные блюда не по вкусу, семечки — любимое лакомство для многих! Они не только вкусные, но и невероятно полезные. Как правильно сушить и хранить тыквенные семечки в домашних условиях, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая.
Тыквенные семечки — это настоящий кладезь витаминов и минералов:
Важно помнить: несмотря на полезные свойства, они очень калорийны — 100 г семечек содержат более 550 ккал, поэтому их нужно употреблять в меру.
Для сбора тыквенных семечек достаточно разрезать тыкву пополам, вынуть центральную часть и очистить семена от мякоти. Важно использовать только спелые и неповрежденные плоды — от подгнивших тыкв семечки будут невкусными и недолго сохранятся.
После очистки, тыкву стоит подержать при комнатной температуре от 2 недель до месяца. Это поможет улучшить качество семян, однако затягивать процесс нельзя — семечки могут начать прорастать внутри плода. После этого семечки необходимо тщательно промыть и высушить.
Сушить семечки можно несколькими способами, и выбор зависит от количества материала и оборудования:
Высушенные тыквенные семечки нужно хранить в сухом, прохладном месте, вдали от солнечных лучей и влажности. Лучше всего использовать стеклянные банки с плотными крышками или картонные коробки. В таких условиях семечки могут сохранять свои полезные свойства до года, а очищенные — до полугода.
Теперь вы знаете, как правильно собрать, высушить и хранить тыквенные семечки, чтобы они сохраняли свои полезные свойства и радовали вас вкусом долгими зимними вечерами.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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