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Как правильно поливать комнатные растения

0:56
Садоводство

Правильный полив — это один из главных моментов в уходе за комнатными растениями, считает Алексей, садовод и автор канала "Сад и огород".

Как правильно поливать комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

"Неправильное распределение влаги может иметь серьёзные последствия, вплоть до гибели даже самых устойчивых видов. Поэтому понимание и учёт особенностей каждого растения при поливе крайне важны”, — сообщил он.

На полив влияют многие факторы, передаёт mkset.ru:

  • растения в небольших горшках нужно поливать чаще;
  • осенью и зимой полив нужно сократить;
  • разные растения требуют разную частоту и технику полива;
  • лучше использовать отстоянную воду комнатной температуры;
  • обязательно наличие дренажной системы.

Самые частые ошибки при поливе:

  1. Перелив растений.
  2. Недостаточный полив.
  3. Не учитываются индивидуальные особенности полива растения.

 

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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