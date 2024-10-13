Как правильно поливать комнатные растения

Правильный полив — это один из главных моментов в уходе за комнатными растениями, считает Алексей, садовод и автор канала "Сад и огород".
"Неправильное распределение влаги может иметь серьёзные последствия, вплоть до гибели даже самых устойчивых видов. Поэтому понимание и учёт особенностей каждого растения при поливе крайне важны”, — сообщил он.
На полив влияют многие факторы, передаёт mkset.ru:
Самые частые ошибки при поливе:
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.
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