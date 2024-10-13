Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие вещи, которые мы привычно считаем отходами, могут оказаться полезными для ухода за растениями дома или на участке. Например, кожура цитрусовых, обычно выбрасываемая после еды, может стать ценным помощником в борьбе с вредителями и подкормкой для растений.

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Чтобы приготовить настой от щитовки и паутинного клеща, возьмите кожуру цитрусов и залейте её литром кипятка. Оставьте на 4-5 часов для настаивания, затем процедите настой. Готовым раствором можно опрыскивать растения, используя пульверизатор. Это поможет предотвратить появление вредителей на ваших посадках.

Если же вы хотите сделать питательную смесь для подкормки комнатных растений, кожуру цитрусовых можно измельчить и заполнить ею стеклянную банку наполовину. Затем добавьте кипяток. Через два дня извлеките корки и долейте свежей воды.

После процеживания смесь готова к использованию. Для полива растений зимой используйте этот раствор раз в месяц, а весной и летом — примерно каждые три недели.

Однако важно не переусердствовать с таким удобрением, так как оно может привести к закислению почвы. Но для некоторых растений, таких как фуксия, азалия и гортензия, это будет полезным побочным эффектом, ведь они предпочитают слегка кислую среду.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

