Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, какой процент россиян совсем не опасается ни коронавируса, ни гриппа
В России работают над улучшением сборки вентиляторов авиадвигателей: ученые ПНИПУ сокращают затраты и повышают качество
Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей
Как смартфоны влияют на детей, и почему это сравнивают с курением
Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Хамедорея: как правильно ухаживать за пальмой дома
Почему россияне не готовы к покупке автомобилей на маркетплейсах

Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей

1:27
Садоводство

Многие вещи, которые мы привычно считаем отходами, могут оказаться полезными для ухода за растениями дома или на участке. Например, кожура цитрусовых, обычно выбрасываемая после еды, может стать ценным помощником в борьбе с вредителями и подкормкой для растений.

Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей
Фото: commons.wikimedia. org by Md. Asad-Uz-Zaman Shakil, CC BY-SA 4.0

Чтобы приготовить настой от щитовки и паутинного клеща, возьмите кожуру цитрусов и залейте её литром кипятка. Оставьте на 4-5 часов для настаивания, затем процедите настой. Готовым раствором можно опрыскивать растения, используя пульверизатор. Это поможет предотвратить появление вредителей на ваших посадках.

Если же вы хотите сделать питательную смесь для подкормки комнатных растений, кожуру цитрусовых можно измельчить и заполнить ею стеклянную банку наполовину. Затем добавьте кипяток. Через два дня извлеките корки и долейте свежей воды.

После процеживания смесь готова к использованию. Для полива растений зимой используйте этот раствор раз в месяц, а весной и летом — примерно каждые три недели.

Однако важно не переусердствовать с таким удобрением, так как оно может привести к закислению почвы. Но для некоторых растений, таких как фуксия, азалия и гортензия, это будет полезным побочным эффектом, ведь они предпочитают слегка кислую среду.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Красота и стиль
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Как кожура апельсина спасёт ваши растения от вредителей
Доступные авто по параллельному импорту: модели до 2,5 млн рублей
Как смартфоны влияют на детей, и почему это сравнивают с курением
Маринад для курицы в греческом салате: просто и вкусно
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Хамедорея: как правильно ухаживать за пальмой дома
Почему россияне не готовы к покупке автомобилей на маркетплейсах
Как виноград помогает бороться со стрессом
Лёгкое и полезное блюдо на каждый день: чаша с киноа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.