Хамедорея: как правильно ухаживать за пальмой дома

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хамедорея — одна из самых популярных пальм для дома. Обычно пальмы воспринимаются как растения, которые обожают солнце, и это часто приводит к тому, что хозяева стараются разместить их как можно ближе к окну. Но в случае с хамедореей, такое решение может обернуться проблемами. Правильный уход за этим растением включает понимание его индивидуальных особенностей, и игнорировать их нельзя.

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Где же лучше держать хамедорею? Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы, — это желтеющие листья. Если на листьях также появляются коричневые пятна, стоит обратить внимание на два основных момента.

Первый совет: если листья хамедореи начинают желтеть, скорее всего, растение страдает от прямых солнечных лучей. Несмотря на своё южное происхождение, хамедорея не переносит слишком яркого солнца. Лучшее решение — переместить её в полутень.

Второй совет: если пальма стоит в тени, но листья продолжают желтеть, вероятно, проблема заключается в недостатке влаги. Пересушенный грунт — ещё одна причина ухудшения состояния растения. Хамедорея предпочитает редкий, но обильный полив, чем частый и скудный.

Кроме того, стоит регулярно проверять состояние стеблей и листьев. Если они начинают тускнеть, это сигнал о необходимости повысить влажность вокруг растения. В таких случаях полезно опрыскивать пальму обычной водой. Уделяя внимание этим простым советам, вы обеспечите своей хамедорее здоровый и привлекательный вид на долгие годы.

Уточнения

Хамедорея изящная (лат. Chamaedorea elegans) — низкорослое древесное растение, вид рода Хамедорея (Chamaedorea) семейства Пальмовые (Arecaceae).

