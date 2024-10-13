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Мощный укоренитель своими руками: как и зачем

1:24
Садоводство
Мощный укоренитель своими руками: как и зачем
Фото: Freepik by freepik, PDM

При размножении растений черенками садоводы часто используют укоренители, чтобы ускорить процесс приживания. Одни дачники отправляются за ними в магазин, а другие предпочитают искать решение в аптеке или даже на кухне.

Но что, если сделать эффективный укоренитель своими руками? Оказывается, для этого не нужно много средств, и в большинстве случаев вы найдете всё, что нужно, прямо у себя дома.

Для приготовления укоренителя вам понадобится всего два ингредиента — вода и перекись водорода. Если у вас есть перекись, добавьте одну столовую ложку на литр чистой, отстоявшейся воды. Этого достаточно для создания раствора, в который нужно поместить подготовленные черенки. Остается только ждать, когда у них появятся корни. После этого их можно пересаживать в питательный грунт.

Если перекиси под рукой не оказалось, на помощь придет медовый сироп. Опытные садоводы утверждают, что эффект от его использования практически такой же. Единственная разница заключается в том, что перекись водорода не только насыщает черенки кислородом, но и защищает их от размножения патогенных микроорганизмов в воде.

Такой укоренитель можно применять как дома, так и на даче, делая процесс размножения растений проще и безопаснее.

Уточнения

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Черено́к - специально отделённая часть растения, используемая для вегетативного размножения.
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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