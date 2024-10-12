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5 лучших способов заморозки свёклы: рецепты и советы

2:37
Садоводство

Свёкла — это полезный и вкусный овощ, который можно сохранить на зиму без сложных заготовок. Один из самых простых способов хранения — это заморозка. Она позволяет сохранить все полезные свойства свеклы на длительное время.

5 лучших способов заморозки свёклы: рецепты и советы
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Как правильно заморозить свёклу и свекольную ботву, чтобы зимой быстро использовать их для супов, салатов и других блюд, рассказывает садовод Галина Матвеевна на сайте "Антонов сад".

Как подготовить свёклу к заморозке

Для заморозки лучше всего выбирать свежие и молодые корнеплоды бордового цвета. Они должны быть без повреждений и признаков гнили. Лучше всего подходят поздние сорта столовой свёклы, они сохраняют свои свойства до 8 месяцев в морозильной камере. Свёклу тщательно моют, удаляют кожицу и подготавливают для заморозки в зависимости от метода.

Способы заморозки свёклы

Свёклу можно замораживать как в сыром, так и в варёном виде. Каждый метод имеет свои преимущества. Сырая свёкла сохраняет больше витаминов, а варёную легче использовать сразу после разморозки. Также можно замораживать свёклу для борща или даже свекольную ботву.

Заморозка сырой тертой свёклы

Тёртую свёклу часто используют для приготовления борща. Для заморозки сырой свёклы её натирают на крупной тёрке, отжимают лишнюю влагу и раскладывают по порционным пакетам или контейнерам. Хранить такую заготовку можно до 10 месяцев.

Как заморозить варёную свёклу

Варёную свёклу также легко заморозить. Для этого её варят с кожурой, затем очищают и нарезают кубиками или тёркой. Замороженная варёная свёкла удобна для приготовления винегрета или других салатов — после разморозки она сразу готова к употреблению.

Заморозка свёклы для борща

Для заправки борща свёклу можно потушить с маслом, уксусом и сахаром. Затем остудить и разложить по пакетам или контейнерам. Такая заготовка значительно сэкономит время при приготовлении супа зимой.

Заморозка свекольной ботвы

Ботва свёклы — это кладезь полезных веществ, которую также можно заморозить. Свежие молодые листья тщательно промывают, сушат и нарезают. Упаковывают в порционные пакеты и отправляют в морозильную камеру. Ботву можно добавлять в супы или салаты.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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