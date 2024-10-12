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Вырастите свой собственный тропический сад дома: киви из семян на подоконнике

3:27
Садоводство

Киви — это не только вкусный, но и очень полезный фрукт, богатый витамином С и другими биологически активными веществами. Раньше его можно было встретить только в экзотических странах, но сейчас киви можно купить в любом магазине.

Вырастите свой собственный тропический сад дома: киви из семян на подоконнике
Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, CC BY-SA 4.0

Более того, его реально вырастить у себя дома! Как вырастить киви из семян, от выбора плодов до ухода за всходами, рассказывает садовод Елена Александровна Муха на сайте "Всаду.ру".

Процесс выращивания киви дома

Выращивание киви в домашних условиях — это интересный и увлекательный процесс, хотя он требует терпения. Важно отметить, что киви — двудомное растение, что означает, что для получения плодов нужно иметь как мужское, так и женское растение.

Зацветет ваше киви через 3-4 года, тогда и станет ясно, какого пола ваши растения. Поэтому, я рекомендую посадить сразу много семян — около 25-30.

Когда сажать и как выбрать киви для семян

Практически все сорта киви можно успешно вырастить в домашних условиях, но я советую обратить внимание на такие сорта, как Хайвард, Абботт и Бруно. Сажать киви лучше с марта по май, когда косточки имеют лучшую всхожесть. При выборе киви для семян ищите спелые плоды без повреждений — они должны быть мягкими и ровными.

Как подготовить семена к посадке

После покупки киви, разрежьте его и аккуратно удалите кожуру с одной половины. Разомните мякоть и оставьте ее в тёплой воде на 10-15 минут. После нескольких промывок мякоть растворится, а семена останутся на поверхности.

Высушите их на бумаге в течение 2-4 часов, а затем заверните во влажную ткань и поместите на блюдце под плёнку. Создайте мини-тепличку и ежедневно смачивайте ткань водой. Через неделю у вас появятся первые ростки.

Подготовка почвы и посадка семян

Для посадки подготовьте длинные горшки и специальный грунт. Почву можно сделать самостоятельно, смешав торф, перегной, песок и дерн в равных пропорциях, или купить готовую смесь в магазине.

Посадку проводите так: на дно горшка уложите дренаж, затем заполните его грунтом и сделайте лунки по 5 мм глубиной. Поместите в каждую лунку по 3 семечки, присыпьте землей и полейте. Обязательно накройте плёнкой и поставьте горшок на солнечное место.

Уход за сеянцами

Первые ростки появятся через 3-6 дней. Когда растения дадут настоящие листочки, удалите слабые экземпляры. Поливайте сеянцы дважды в неделю отстоянной водой. Зимой полив сокращается до 2-3 раз в месяц.

Важно вовремя прореживать растения, чтобы они имели достаточно места для роста. Когда ростки достигнут 10-12 см, пересадите их в отдельные горшки. Через год подкормите растения компостом и добавьте минеральные удобрения летом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить у себя дома настоящую плантацию киви и насладиться собственными плодами.

 

Уточнения

Ки́ви название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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