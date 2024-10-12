Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: полнолуние чревато столкновением с животными на дороге
Почему хлеб по ГОСТу был лучше современного
Вопросы к косметологу, которые могут спасти вашу кожу
Влияние спорта на развитие подростков: больше, чем просто физическая форма
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму
Профессор Ларина рассказала, что делать, чтобы пробуждение в тёмное время года проходило легче
Клюква вместо БАДов: почему стоит включить эту ягоду в рацион
Учёные вычислили продолжительность дня на Сатурне благодаря уникальному шестиугольнику
Как приготовить вкуснейший салат из капусты, апельсина и яблок

Компост на даче: как получить лучшее удобрение без затрат

3:37
Садоводство

Компост — это ценное удобрение для улучшения почвы, которое можно как купить, так и приготовить своими руками. Процесс создания компоста не требует финансовых затрат и глубоких знаний, но важно соблюдать некоторые правила.

Компост на даче: как получить лучшее удобрение без затрат
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Если придерживаться рекомендаций, компост созреет быстрее и станет максимально полезным для ваших растений, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Из чего сделать компост

Для новичков в садоводстве важно знать, какие компоненты подходят для компоста, а какие стоит избегать. В компост нельзя добавлять жиры, кости, мясные и молочные отходы, так как они привлекают грызунов. Остальные материалы можно условно разделить на две группы: "зелёные" — богатые азотом, и "коричневые" — с высоким содержанием клетчатки.

К "зелёным" ингредиентам относятся навоз, птичий помет, свежие листья, трава, ботва от овощей и плодовых культур. Эти материалы разлагаются быстрее и иногда могут неприятно пахнуть, но они необходимы для полноценного компоста.

"Коричневые" компоненты включают в себя сухие листья, солому, древесные опилки, кору и бумажные изделия. Они придают компосту рыхлость и способствуют удержанию влаги и воздуха.

Как правильно закладывать компост

Чтобы компост получился качественным, важно чередовать "зелёные" и "коричневые" слои. Если у вас преобладают только "коричневые" компоненты, их необходимо несколько раз за сезон поливать раствором мочевины.

Как соорудить компостную кучу

Для создания компоста лучше всего организовать компостную кучу, а не яму. Компостные емкости можно сделать из подручных материалов: досок, шифера, металлической сетки. Важно обеспечить циркуляцию воздуха, поэтому оставьте отверстия в трёх стенках. Рекомендуемый размер — 1-1,5 м в ширину и 1 м в длину.

Место для компоста должно быть защищено от ветра и солнца, лучше всего разместить кучу вдали от деревьев и рядом с высокими растениями, которые будут давать тень. Также стоит подготовить несколько емкостей для компоста: одну для свежего материала, другую для созревания и третью для готового удобрения.

Способы создания компост

Есть несколько способов создания компостной кучи:

  • Кислородный способ: на ровном участке выложите дренаж (ветки, щебень) и органический субстрат. Через 10 дней перелопатьте кучу и полейте её биостимулятором. Укройте плёнкой. Компост будет готов через 2-2,5 месяца.
  • Многослойный способ: на дренаж уложите ветки и растительные отходы, присыпьте опилками, затем добавьте навоз и траву. Чередуйте слои сухих и влажных материалов. Компост будет готов через 4-6 месяцев.
  • Анаэробный способ: выкопайте яму, забетонируйте дно и стенки. Уложите отходы, накройте плёнкой и засыпьте землёй. Компост созреет за год.

Советы по уходу за компостом

Чтобы компост созревал равномерно, его нужно поливать и периодически перемешивать. Важно следить за температурой и влажностью. Если появляется неприятный запах, это признак избытка азота или нехватки кислорода — добавьте опилки или перемешайте кучу.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно готовить тушеную капусту
Еда и рецепты
Как правильно готовить тушеную капусту Аудио 
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО
Военные новости
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Видео 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Почему хлеб по ГОСТу был лучше современного
Компост на даче: как получить лучшее удобрение без затрат
Вопросы к косметологу, которые могут спасти вашу кожу
Влияние спорта на развитие подростков: больше, чем просто физическая форма
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму
Профессор Ларина рассказала, что делать, чтобы пробуждение в тёмное время года проходило легче
Клюква вместо БАДов: почему стоит включить эту ягоду в рацион
Учёные вычислили продолжительность дня на Сатурне благодаря уникальному шестиугольнику
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России
Как приготовить вкуснейший салат из капусты, апельсина и яблок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.