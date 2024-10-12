Компост на даче: как получить лучшее удобрение без затрат

Компост — это ценное удобрение для улучшения почвы, которое можно как купить, так и приготовить своими руками. Процесс создания компоста не требует финансовых затрат и глубоких знаний, но важно соблюдать некоторые правила.
Если придерживаться рекомендаций, компост созреет быстрее и станет максимально полезным для ваших растений, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".
Для новичков в садоводстве важно знать, какие компоненты подходят для компоста, а какие стоит избегать. В компост нельзя добавлять жиры, кости, мясные и молочные отходы, так как они привлекают грызунов. Остальные материалы можно условно разделить на две группы: "зелёные" — богатые азотом, и "коричневые" — с высоким содержанием клетчатки.
К "зелёным" ингредиентам относятся навоз, птичий помет, свежие листья, трава, ботва от овощей и плодовых культур. Эти материалы разлагаются быстрее и иногда могут неприятно пахнуть, но они необходимы для полноценного компоста.
"Коричневые" компоненты включают в себя сухие листья, солому, древесные опилки, кору и бумажные изделия. Они придают компосту рыхлость и способствуют удержанию влаги и воздуха.
Чтобы компост получился качественным, важно чередовать "зелёные" и "коричневые" слои. Если у вас преобладают только "коричневые" компоненты, их необходимо несколько раз за сезон поливать раствором мочевины.
Для создания компоста лучше всего организовать компостную кучу, а не яму. Компостные емкости можно сделать из подручных материалов: досок, шифера, металлической сетки. Важно обеспечить циркуляцию воздуха, поэтому оставьте отверстия в трёх стенках. Рекомендуемый размер — 1-1,5 м в ширину и 1 м в длину.
Место для компоста должно быть защищено от ветра и солнца, лучше всего разместить кучу вдали от деревьев и рядом с высокими растениями, которые будут давать тень. Также стоит подготовить несколько емкостей для компоста: одну для свежего материала, другую для созревания и третью для готового удобрения.
Есть несколько способов создания компостной кучи:
Чтобы компост созревал равномерно, его нужно поливать и периодически перемешивать. Важно следить за температурой и влажностью. Если появляется неприятный запах, это признак избытка азота или нехватки кислорода — добавьте опилки или перемешайте кучу.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
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