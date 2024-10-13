Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему водители получают штрафы и убивают двигатель, вырезав катализатор
Секреты идеального субстрата: стоит ли покупать или лучше накопать на участке?
Как из покупных пельменей сделать домашние
Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне
Спасти пробы: NASA воспользуется сторонней помощью для доставки марсианского грунта на землю
Михаил Галустян пожаловался на то, что потерял связь с детьми: им не до меня
Как сделать оливье менее калорийным и более изысканным
Цветение без забот: 5 самых неприхотливых многолетних цветов для вашего сада
ГАИ объяснила, почему, продавая машину по объявлению, можно лишиться денег и авто

Продлить цветение букета: обязательна ли обрезка стеблей или есть другие способы?

2:03
Садоводство » Советы

Свежие цветы в доме — это всегда радость и хорошее настроение. Но как сделать, чтобы букет радовал как можно дольше? Многие знают, что обрезка цветов перед их постановкой в вазу может помочь продлить срок их стояния. Так ли это на самом деле?

Продлить цветение букета: обязательна ли обрезка стеблей или есть другие способы?
Фото: Flickr by direct2Florist, CC BY 2.0

Обрезка стеблей: за и против

Существует мнение, что обрезка стеблей на несколько сантиметров позволяет цветам дольше сохранять свежесть. Считается, что это помогает устранить загрязнения и способствует лучшему поступлению воды к бутонам.

Однако есть и противоположные мнения. Некоторые флористы утверждают, что обрезка, наоборот, может навредить букету. Она нарушает целостность стебля и затрудняет доставку питательных веществ к цветкам. Кроме того, открытые срезы могут служить "воротами" для бактерий и грибков.

Так что же все-таки лучше — обрезать или не обрезать?

Правила для продления свежести цветов

Чтобы букет радовал как можно дольше, важно соблюдать несколько простых правил, независимо от того, обрезали вы стебли или нет:

  1. Используйте чистую вазу. Промывайте ее горячей водой, чтобы удалить любые бактериальные загрязнения.
  2. Меняйте воду в вазе каждые 2-3 дня. Добавляйте специальные средства для продления свежести цветов.
  3. Удаляйте увядшие или поврежденные лепестки и листья. Это препятствует распространению болезней.
  4. Ставьте букет в прохладное, затемненное место подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Следуя этим простым правилам, вы сможете продлить жизнь букета в вазе независимо от того, обрезали вы стебли или нет.

В итоге, вопрос об обрезке стеблей остается спорным. Некоторые флористы рекомендуют ее, другие считают это лишним. Самое главное — соблюдать условия хранения букета. Тогда ваши цветы будут радовать вас как можно дольше.

Уточнения

Букет — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Еда и рецепты
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка Аудио 
Популярное
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов

Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.

Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Легендарный трудяга Ил-76МД. Военно-транспортный гигант отечественного самолётостроения Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев
Как лечить ржавчину на грушах: советы садоводов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Как из покупных пельменей сделать домашние
Как часто нужно делать процедуры для бровей в салоне
Спасти пробы: NASA воспользуется сторонней помощью для доставки марсианского грунта на землю
Михаил Галустян пожаловался на то, что потерял связь с детьми: им не до меня
Как сделать оливье менее калорийным и более изысканным
Продлить цветение букета: обязательна ли обрезка стеблей или есть другие способы?
Цветение без забот: 5 самых неприхотливых многолетних цветов для вашего сада
ГАИ объяснила, почему, продавая машину по объявлению, можно лишиться денег и авто
Как выбрать идеальную кисточку для туши: руководство по подбору для разных типов ресниц
Стала известна стоимость кардигана козы Оксаны Самойловой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.