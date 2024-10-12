Сидераты: как сохранить почву плодородной без химии

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто огородники сталкиваются с проблемой снижения плодородия почвы. Через несколько лет после начала интенсивного выращивания морковь, свёкла и картофель мельчают, становятся менее вкусными, а перцы, баклажаны и томаты теряют урожайность и начинают болеть.

Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, CC BY-SA 2.0

Для восстановления химического баланса почвы многие прибегают к минеральным удобрениям и навозу, что увеличивает содержание нитратов и фосфатов в урожае. Однако есть альтернатива — сидераты, природное удобрение, которое помогает получить экологически чистый урожай, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Что такое сидераты

Сидераты — это растения, специально выращиваемые для восстановления почвы и обогащения её азотом и микроэлементами. Эти растения быстро набирают зелёную массу, которая затем скашивается и закапывается в почву или используется как мульча. Корни сидератов разлагаются, рыхлят почву и обогащают её органическими веществами. Чаще всего для этих целей используют однолетние культуры.

Почему почва теряет плодородие

Проблема снижения плодородия почвы возникает из-за неправильной агротехники. Повторное выращивание одних и тех же культур на одном месте истощает почву, а сжигание растительных остатков разрушает её органический состав. Это приводит к накоплению вредителей и болезней, а также к ухудшению структуры почвы.

Как предотвратить потерю плодородия

Для того чтобы сохранить плодородие, необходимо увеличить количество органических веществ в почве. Это можно сделать с помощью мульчирования и внесения органики (навоза, перегноя, компоста). Одним из самых эффективных методов является использование сидератов, которые улучшают структуру и качество почвы за короткий период.

Когда высаживать сидераты

Сидераты можно высаживать с весны до поздней осени, однако максимальный эффект они дают при осеннем посеве под зиму. Осенний посев позволяет удлинить период вегетации растений, что увеличивает их массу и объём корневой системы. Кроме того, сидераты, посаженные осенью, защищают почву от весеннего солнечного ожога и перепадов температур.

Какие сидераты лучше сеять осенью

Для осеннего посева лучше выбирать морозоустойчивые культуры, такие как горчица, сурепица, масличная редька, горох, вика, клевер, фацелия, райграс однолетний и другие. Важно помнить, что нельзя сажать на одном участке растения из одного семейства несколько сезонов подряд. Например, рапс не следует высаживать перед или после капусты.

Как правильно сажать сидераты

Сидераты высеваются сразу после уборки урожая. Перед посевом грядки очищают от растительных остатков и сорняков, вносят удобрения и перекапывают почву. Посев можно производить сплошным способом или рядами, глубина заделки семян — 2-4 см. В зависимости от условий, посадку сидератов можно проводить дважды за сезон: летом и осенью.

Нужно ли перекапывать сидераты

Ответ на этот вопрос зависит от кислотности почвы. На кислых почвах скошенные сидераты лучше оставлять на поверхности для мульчирования, а на нейтральных и щелочных почвах перекопка даст более выраженный результат.

Уточнения

Сидера́ты (от лат. sīdere — оседать, оставаться лежать) — растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву (сидерации) для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.



