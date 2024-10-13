Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Афганистане нашли замену опиумному маку: фермеры недовольны
Яблоко в день: как простой фрукт изменит вашу жизнь
Кафе и рестораны Москвы посетили более двух миллионов туристов за полгода
Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда
Как понять, что вы на 100% готовы к появлению питомца в доме. 7 ключевых вопросов
Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России
И это все грибы: в NASA изучают постройку жилья для лунных колонистов из грибов
О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем
Россияне стали есть рыбу чаще: потребление выросло на 2%

Гибель питомцев: как вовремя распознать и остановить процесс загнивания комнатных растений

2:56
Садоводство » Комнатные цветы

Даже самые ухоженные комнатные растения время от времени подвергаются грибковым заболеваниям и загниванию. Это может быть вызвано различными причинами — от неправильного полива до переувлажнения почвы. Если вы столкнулись с такой проблемой, скорее всего, вам потребуется принять срочные меры, чтобы спасти растение.

Гибель питомцев: как вовремя распознать и остановить процесс загнивания комнатных растений
Фото: Мэделин Льюис by Дикий лес, CC BY-SA 3.0

Распознаём признаки загнивания

Первый тревожный признак — потемнение или появление пятен на стеблях, листьях или корнях растения. Если своевременно не принять меры, ткани начнут буквально гнить на глазах. Также могут наблюдаться потеря тургора (вялость), появление неприятного запаха и изменение цвета почвы.

Основные причины загнивания

  • Неправильный полив. Переувлажнение приводит к кислородному голоданию и развитию гнилостных бактерий.
  • Плохой дренаж. Застой влаги в почве способствует загниванию корней.
  • Чрезмерное внесение органических удобрений. Они могут спровоцировать чрезмерное разрастание грибковой микрофлоры.
  • Повреждения корневой системы. Травмы создают "ворота" для проникновения патогенных организмов.
  • Высокая влажность воздуха при низких температурах. Это благоприятные условия для развития грибков.

Что нужно делать

Прежде всего, следует оценить степень поражения растения. Если затрагивает только небольшую часть, можно попробовать спасти его.

  • Удалите все поврежденные, загнившие или пораженные части (листья, стебли, корни) чистым, острым инструментом.
  • Осторожно извлеките растение из горшка и тщательно осмотрите корневую систему. Удалите все загнившие или гнилые корни.
  • Промойте корни чистой водой, чтобы смыть остатки почвы и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
  • Продезинфицируйте корни, погрузив их на 15-20 минут в раствор марганцовки (0,1%) или фунгицида.
  • Пересадите растение в новый, стерильный горшок с дренажом на дне. Используйте свежую, обеззараженную почвенную смесь.
  • Ограничьте полив до восстановления растения. Следите, чтобы почва не переувлажнялась.
  • Поместите растение в хорошо проветриваемое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Если же загнивание затрагивает большую часть растения, к сожалению, его шансы на выживание невелики. В этом случае лучше избавиться от него, чтобы избежать распространения заболевания на другие растения.

Помните, что своевременные и правильные действия — лучший способ спасти ваших зеленых питомцев от гибели. Будьте внимательны к их состоянию и вовремя реагируйте на тревожные симптомы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Еда и рецепты
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Дороги Римской империи превзошли нынешние в разы
Наука и техника
Дороги Римской империи превзошли нынешние в разы Аудио 
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму Аудио 
Популярное
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Осушение погреба для сохранения урожая: эффективный, но смертельный метод, от которого лучше отказаться
RAF Eurofighter Typhoon. Европейский истребитель нового поколения для прикрытия фланга НАТО от России Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Способы борьбы с коррозией: как избежать дорогого ремонта
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
Последние материалы
Курица со сливами в духовке: перед запеканием птица смазывается смесью имбиря и мёда
Гибель питомцев: как вовремя распознать и остановить процесс загнивания комнатных растений
Как понять, что вы на 100% готовы к появлению питомца в доме. 7 ключевых вопросов
Экс-футболист ЦСКА Гришин признался, что не понимает, для чего сейчас нужна сборная России
И это все грибы: в NASA изучают постройку жилья для лунных колонистов из грибов
О чём молчит ваше сердце: 4 тревожных признака проблем
Россияне стали есть рыбу чаще: потребление выросло на 2%
Варенье из арбузных корок с апельсином: ваши гости ни за что не догадаются, из чего оно сварено
Почему кошки бьются током? Учёные изучили механику трения, чтобы ответить на этот вопрос
Авербух сообщил, что Камила Валиева не будет участвовать в Ледниковом периоде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.