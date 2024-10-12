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Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму

2:45
Садоводство

Осенняя подкормка роз — ключевой момент для садоводов, особенно в коммерческом цветоводстве. Розы считаются капризными и требуют тщательного ухода, но вложенные силы, средства и время окупаются ярким и пышным цветением.

Осенняя подкормка роз: какие удобрения помогут пережить зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Важно помочь растениям пережить зиму, чтобы весной они могли активно расти и цвести. В этом помогают удобрения с фосфором, калием и другими питательными веществами, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Почему осенняя подкормка так важна

Осенью почва истощается, теряя свои питательные свойства, и без удобрений розы могут ослабнуть к следующему сезону. Осенняя подкормка укрепляет корневую систему и иммунитет, что защищает растения от болезней и подмерзания зимой.

Питательные вещества помогают предотвратить повреждения от вредителей, которые просыпаются весной и наносят ущерб стеблям, листьям и корням.

Когда подкармливать розы

Осеннюю подкормку можно разделить на два этапа: первый — в конце августа или начале сентября, второй — в конце сентября или начале октября, до наступления холодов. Если сделать это слишком поздно, питательные вещества хуже усвоятся, поскольку почва охладится.

Виды подкормок

Розы можно удобрять двумя способами: корневой и внекорневой подкормкой. Корневая включает в себя внесение удобрений под корень через полив или заделку в землю. Внекорневая подкормка предполагает опрыскивание растений специальными растворами, что позволяет быстро насытить их питательными веществами без изменения состава почвы.

Чем удобрять розы осенью

Для подкормки используют органические и минеральные удобрения. Важно соблюдать дозировку и не перенасыщать растения. Органические удобрения, такие как навоз, птичий помет и зола, укрепляют корни и способствуют росту пышных кустов.

Минеральные удобрения, такие как суперфосфат и монофосфат калия, обеспечивают растение необходимыми элементами для долгого и здорового цветения.

Особенности ухода за розами осенью

Осенью особенно важно следить за тем, чтобы в удобрениях было минимальное количество азота. В дождливую погоду лучше использовать сухие удобрения, а в засушливую — жидкие. Также нужно учитывать сорт роз, так как разные виды требуют особого подхода.

Например, садовые и парковый сорта нуждаются в двойной подкормке, а флорибунды — в фосфорных и калийных добавках.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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