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Парадный вход в зелени и цветах: какие растения лучше всего подойдут

2:38
Садоводство » Советы

Парадный вход в дом или на участок является важной и заметной частью любого ландшафтного дизайна. Правильно подобранные и грамотно размещенные растения у входа создают благоприятное первое впечатление и украшают пространство. Рассмотрим, как организовать посадки для парадного входа.

Парадный вход в зелени и цветах: какие растения лучше всего подойдут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выбор растений

При оформлении парадного входа следует отдавать предпочтение компактным, аккуратным и долговечным растениям. Они должны стабильно расти и хорошо переносить регулярные стрижки или формирование. Хорошими вариантами будут:

  • Вечнозелёные кустарники (самшит, туя, барбарис, кизильник)
  • Низкорослые декоративные хвойные (можжевельник, туя, ель)
  • Красивоцветущие многолетники (розы, пионы, гортензии, флоксы)
  • Яркие однолетники (петунии, бегонии, тагетесы, бархатцы)

При выборе учитывайте размер растения во взрослом состоянии, его требования к свету и почве.

Организация посадок

Перед посадкой подготовьте почву — перекопайте ее, внесите необходимые удобрения. Растения рекомендуется высаживать в виде симметричных групп, клумб или бордюров.

Для создания компактного и аккуратного вида используйте невысокие кустарники или растения, которые можно легко подстригать. Разместите их так, чтобы они не загораживали вход и не нависали над дорожками.

Крупные экземпляры лучше высаживать на некотором расстоянии от входа, чтобы они не доминировали в композиции. Ближе к дорожке размещайте более низкие и компактные растения.

Для сезонного разнообразия обустройте клумбы, в которых можно менять цветочное оформление. Высаживайте однолетники или выращивайте их в контейнерах.

Уход за растениями

Регулярный уход — обязательное условие для поддержания красивого вида парадного входа. Он включает в себя:

  • Своевременную обрезку и формирование растений
  • Рыхление, прополку и мульчирование почвы
  • Полив во время засухи
  • Подкормку минеральными и органическими удобрениями

Особое внимание стоит уделять своевременной подготовке растений к зиме. Хвойные и вечнозеленые кустарники можно укрыть, а однолетники заменить на морозостойкие.

Продуманное оформление парадного входа растениями позволит создать гармоничную, ухоженную и привлекательную зону встречи гостей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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