Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно

Для многих дачников и садоводов-любителей виноград является одной из самых желанных и в то же время проблемных культур. Зимовка винограда во многом определяет его успешную вегетацию и плодоношение в следующем сезоне. Поэтому вопрос о необходимости укрытия на зиму для этой культуры очень актуален.
Большинство сортов винограда, особенно районированных для средней полосы, нуждаются в укрытии на зиму. Это связано с тем, что в условиях суровых зим с морозами ниже -15°C подземная часть куста, а также почки на надземной части могут повреждаться или вымерзать полностью.
Укрывать виноград необходимо, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C. Как правило, это происходит в середине-конце октября в зависимости от климатических особенностей региона. Укрывать растения нужно до того, как почва промерзнет.
Для накрытия винограда можно использовать различные подручные материалы:
Глубина укрытия должна быть не менее 20-30 см, чтобы полностью закрыть надземную часть куста.
Важно помнить, что весной обязательно нужно своевременно удалить укрытие, чтобы не задержать развитие растений.
Укрывание винограда — необходимая мера для районов с холодными зимами. Правильно выполненное укрытие позволит вашим виноградным кустам благополучно пережить зиму и порадовать обильным урожаем в следующем сезоне.
Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта.