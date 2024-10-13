Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для многих дачников и садоводов-любителей виноград является одной из самых желанных и в то же время проблемных культур. Зимовка винограда во многом определяет его успешную вегетацию и плодоношение в следующем сезоне. Поэтому вопрос о необходимости укрытия на зиму для этой культуры очень актуален.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Когда нужно укрывать виноград?

Большинство сортов винограда, особенно районированных для средней полосы, нуждаются в укрытии на зиму. Это связано с тем, что в условиях суровых зим с морозами ниже -15°C подземная часть куста, а также почки на надземной части могут повреждаться или вымерзать полностью.

Укрывать виноград необходимо, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C. Как правило, это происходит в середине-конце октября в зависимости от климатических особенностей региона. Укрывать растения нужно до того, как почва промерзнет.

Какие материалы использовать для укрытия?

Для накрытия винограда можно использовать различные подручные материалы:

Солома, сено, камыш или древесные опилки. Этими материалами очень удобно укрывать кусты, но они требуют периодического обновления и подсыпки.

Агроволокно или спанбонд. Эти современные синтетические материалы хорошо пропускают воздух и влагу, но надежно защищают растения от холода.

Специальные винограднические укрывные материалы. Это самые оптимальные варианты, которые обеспечивают идеальную защиту.

Глубина укрытия должна быть не менее 20-30 см, чтобы полностью закрыть надземную часть куста.

Как правильно укрывать виноград?

Осторожно пригните и зафиксируйте горизонтально все побеги куста. Плотно уложите и закрепите выбранный материал вокруг основания и по всей длине побегов. Сверху присыпьте 10-15 см земли или торфа для дополнительной изоляции. После выпадения снега можно добавить еще слой для более надежной защиты.

Важно помнить, что весной обязательно нужно своевременно удалить укрытие, чтобы не задержать развитие растений.

Укрывание винограда — необходимая мера для районов с холодными зимами. Правильно выполненное укрытие позволит вашим виноградным кустам благополучно пережить зиму и порадовать обильным урожаем в следующем сезоне.