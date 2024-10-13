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Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука

2:27
Садоводство » Советы

Осенняя посадка лука является одним из самых выгодных и распространённых способов получения раннего урожая этой культуры. Правильная подготовка и соблюдение агротехники при осенней посадке лука позволит вам собрать большой и качественный урожай уже весной следующего года. Рассмотрим все нюансы этого процесса.

Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Когда сажать лук под зиму?

Идеальное время для посадки лука под зиму — середина-конец октября. В это время земля еще достаточно прогрета, чтобы лук успел укорениться до наступления зимних холодов. Важно успеть посадить лук до того, как установятся устойчивые заморозки.

Какой лук можно сажать под зиму?

Для осенней посадки лучше всего подходят сорта и гибриды озимого лука, таких как 'Штутгартер Ризен', 'Эксибишн', 'Даниловский', 'Кармен' и другие. Они более морозостойкие и лучше перезимовывают. Также можно использовать репчатый лук, но он менее зимостойкий.

Как подготовить лук к посадке?

Перед посадкой луковицы необходимо тщательно отобрать — нужно исключить повреждённые, больные или мелкие экземпляры. Сортировку можно провести, разделив луковицы на фракции по размеру. Также важно просушить их в течение 2-3 недель в хорошо проветриваемом месте.

Как правильно сажать лук под зиму?

  1. Подготовьте грядку — перекопайте почву, внесите органические и минеральные удобрения.
  2. Высадите луковицы на глубину 5-7 см, на расстоянии 10-15 см друг от друга. Расстояние между рядами — 25-30 см.
  3. Аккуратно присыпьте посадки небольшим слоем почвы, чтобы верхушки луковиц были немного видны.
  4. Если погода сухая, полейте грядку после посадки.
  5. Мульчируйте посадки слоем сухой травы, опилок или соломы толщиной 5-10 см. Это защитит лук от вымерзания.

Как ухаживать за луком зимой?

Зимой за луком практически не требуется ухода, кроме поддержания мульчирующего слоя. Если снег сходит, можно дополнительно пригрести к растениям небольшое количество земли. А с наступлением весны удалите мульчу и рыхлите почву.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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