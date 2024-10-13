Готовим грядки к зимовке: всё, что нужно знать про осеннюю посадку лука

Осенняя посадка лука является одним из самых выгодных и распространённых способов получения раннего урожая этой культуры. Правильная подготовка и соблюдение агротехники при осенней посадке лука позволит вам собрать большой и качественный урожай уже весной следующего года. Рассмотрим все нюансы этого процесса.
Идеальное время для посадки лука под зиму — середина-конец октября. В это время земля еще достаточно прогрета, чтобы лук успел укорениться до наступления зимних холодов. Важно успеть посадить лук до того, как установятся устойчивые заморозки.
Для осенней посадки лучше всего подходят сорта и гибриды озимого лука, таких как 'Штутгартер Ризен', 'Эксибишн', 'Даниловский', 'Кармен' и другие. Они более морозостойкие и лучше перезимовывают. Также можно использовать репчатый лук, но он менее зимостойкий.
Перед посадкой луковицы необходимо тщательно отобрать — нужно исключить повреждённые, больные или мелкие экземпляры. Сортировку можно провести, разделив луковицы на фракции по размеру. Также важно просушить их в течение 2-3 недель в хорошо проветриваемом месте.
Зимой за луком практически не требуется ухода, кроме поддержания мульчирующего слоя. Если снег сходит, можно дополнительно пригрести к растениям небольшое количество земли. А с наступлением весны удалите мульчу и рыхлите почву.
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