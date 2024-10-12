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До наступления ноября: 5 самых важных культур, которые стоит успеть посадить на даче

2:20
Садоводство » Советы

Осень — самое подходящее время для того, чтобы подготовить ваш садовый участок к предстоящей зиме. Одна из важных задач — своевременная посадка культур, которые помогут улучшить состав почвы и благополучно перезимуют.

До наступления ноября: 5 самых важных культур, которые стоит успеть посадить на даче
Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal, CC BY-SA 2.0

Сидераты — природные "удобрители"

Одна из ключевых задач осеннего посева — обогащение грунта питательными веществами. Для этого идеально подходят сидераты — растения, которые выращивают специально для заделывания в почву в качестве "зелёного удобрения". Среди лучших вариантв для осеннего посева:

  • Горчица белая — быстро нарастает зеленая масса, обогащая почву азотом.
  • Рожь — мощная корневая система улучшает структуру грунта.
  • Вика яровая — густо Эти культуры отлично перезимуют под снегом, а весной их нужно будет просто перекопать в грунт, обогащая его органикой. разрастается, подавляя рост сорняков.
  • Фацелия — привлекает в сад полезных насекомых-опылителей.

Зимостойкая зелень

Помимо сидеральных культур, до начала ноября можно успеть высадить на грядках и некоторые виды зелени, которые отлично переносят морозы:

  • Озимый чеснок — его нужно посадить в октябре, чтобы он успел укорениться до заморозков.
  • Шпинат — эта культура начинает расти уже ранней весной под снегом.
  • Рукколу — можно сеять прямо в открытый грунт, она даст первые всходы следующей весной.
  • Укроп — хорошо зимует под снежным покровом, обеспечивая ранний урожай.

Высаживая эти культуры под зиму, вы получите первый ранний урожай весной, когда так не хватает свежей зелени.

Что ещё успеть сделать

Помимо посадки сидератов и зимостойких культур, до начала ноября рекомендуется:

  • Внести органические и минеральные удобрения под перекопку грунта.
  • Обрезать, обвязать и утеплить многолетние плодовые и декоративные растения.
  • Очистить участок от опавших листьев и других растительных остатков.
  • Подготовить парники и теплицы к зимовке.

Эти несложные работы помогут вашему дачному участку благополучно пережить холода и порадовать хорошими урожаями в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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