От салатов до супов: 5 незаменимых видов зимней зелени для вашей кухни

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зимой так не хватает свежей и полезной зелени на нашем столе! Но есть способ обеспечить себя витаминной подкормкой даже в холодное время года — посеять некоторые виды зелени прямо в грунт осенью. Какую именно зелень выбрать и какие преимущества это дает?

Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke, CC BY-SA 4.0

Лук на зелень

Однозначный лидер среди зимней зелени — это лук. Его можно сеять под зиму как на репку, так и на перо. Зимой лук отлично растет в неотапливаемых теплицах или парниках и дает ранний урожай уже в марте-апреле, намного опережая весенний. Зимний лук богат витаминами, минералами и клетчаткой, отлично подходит для приготовления салатов, супов и гарниров.

Шпинат

Ещё один замечательный представитель зимней зелени — это шпинат. Он обладает высокой морозостойкостью и может расти под снегом или легким укрытием. Шпинат богат железом, кальцием, витаминами А, С, К и группы В. Его можно использовать в салатах, супах, запеканках, пирогах.

Руккола

Руккола — неприхотливая и выносливая зеленная культура. Ее можно смело сеять под зиму, она прекрасно перезимует и порадует вас урожаем уже ранней весной. Руккола содержит массу полезных веществ, отлично дополняет салаты, бутерброды, супы.

Кресс-салат

Кресс-салат — одна из самых быстрорастущих зеленных культур. Его всходы появляются всего через 5-7 дней после посева. Кресс богат витаминами С, А, К, селеном, железом и другими микроэлементами. Он прекрасно чувствует себя под снегом и даже в легких морозы, давая ранний и обильный урожай.

Укроп

Укроп также можно сеять под зиму. Он неприхотлив к условиям, хорошо переносит низкие температуры и снежный покров. Зимой укроп растет медленнее, но при этом его листья остаются нежными и ароматными. Он станет отличной добавкой к блюдам, а также поможет укрепить иммунитет благодаря высокому содержанию витаминов.

Посев зелени под зиму дает возможность получить ранний урожай весной, когда так не хватает свежих витаминов. Кроме того, это отличный способ сэкономить силы и время на выращивание, ведь посев осенью обеспечивает всход без дополнительных усилий.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.



Клопо́вник посевно́й, или Кресс-сала́т (лат. Lepidium sativum) — съедобное однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Капустные, или Крестоцветные (Brassicaceae).



