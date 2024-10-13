Цветение без забот: 5 самых неприхотливых многолетних цветов для вашего сада

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многолетние цветы — прекрасное решение для тех, кто хочет создать красивый и долговечный цветник на своём участке. Но не все многолетники одинаково требовательны к уходу. Есть несколько видов, которые считаются самыми неприхотливыми и простыми в выращивании.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Лилейник

Лилейник — один из самых выносливых и неприхотливых многолетников. Он хорошо растет как на солнце, так и в полутени, выдерживает засуху и плохие почвенные условия. Лилейники практически не болеют и не страдают от вредителей. Они очень морозостойкие и прекрасно зимуют даже в суровых климатических условиях. Достаточно раз в 3-4 года делить куст и пересаживать лилейники.

Очиток

Очиток, или седум, — неприхотливое и выносливое растение. Оно отлично переносит засушливые периоды, жару, недостаток влаги и плохие почвы. Очиток хорошо подходит для создания альпийских горок и каменистых садов. Его нарядные соцветия долго держатся и придают саду яркие краски. Уход за очитком сводится к минимуму — достаточно раз в 2-3 года пересаживать куст.

Флокс

Флокс — классический представитель нетребовательных многолетников. Он легко приживается на любых почвах, хорошо переносит засуху и переувлажнение. Флокс нуждается в солнечном освещении, но может расти и в полутени. Единственный агротехнический прием, который требуется — ежегодное деление куста по весне.

Астильба

Астильба — еще один неприхотливый многолетник. Она отлично растет как на солнце, так и в тени, приспосабливается к различным почвенным условиям. Астильба устойчива к вредителям и болезням, практически не требует ухода, кроме деления куста раз в 3-4 года.

Ирис

Ирисы, особенно карликовые и бородатые сорта, относятся к числу самых неприхотливых многолетников. Они прекрасно переносят засуху, жару и холод, не боятся сквозняков и легко размножаются делением куста. Регулярный полив и рыхление почвы — вот и весь уход, который нужен ирисам.

Эти пять видов — отличный выбор для тех, кто хочет создать яркий и долговечный цветник с минимальными трудозатратами. Эти многолетники станут прекрасным украшением любого сада.