Секреты успешного выращивания роз: 6 шагов к получению обильно цветущих кустов

Одним из самых ярких и захватывающих моментов лета является цветение роз. Однако чтобы наслаждаться пышным цветением розария, необходимо уделять розам должное внимание. Соблюдение простых правил по уходу позволит вам добиться впечатляющих результатов.
При посадке роз не забудьте заглубить место прививки на 2-3 см. Это поможет растению лучше укорениться и защитить его от болезней. Лучше всего сажать розы в прохладный, облачный и безветренный день. Корни саженцев не нужно загибать в посадочной яме. Чтобы они лучше прижились, после посадки землю вокруг растения аккуратно обжимают ногой. При этом корневая шейка розы должна остаться заглубленной на 5 см, а для плетистых сортов — на 10 см.
Оставьте обрезку до весны, чтобы не ослабить розу. Весной необходимо провести санитарную обрезку куста. В процессе этой процедуры удаляют все погибшие побеги и укорачивают больные до здоровой древесины. Также обрезают ветки, растущие внутрь куста, что способствует лучшей вентиляции и снижению риска развития болезней. Кроме того, необходимо избавиться от поросли, которая появляется у основания куста.
Поливайте розы умеренно, но регулярно, используя прохладную воду. При поливе роз очень важно, чтобы почва увлажнялась глубже, чем зона, где находится основная часть корней. Под среднерослое растение требуется около одного ведра воды, а для сильнорослого плетистого куста — до четырёх-пяти вёдер. После полива почву вокруг роз следует разрыхлить и покрыть мульчей.
Вносите удобрения до середины лета, чтобы стимулировать цветение. Розы — настоящие гурманы. В народе даже есть поговорка: «Роза — дитя навоза». Чтобы они цвели пышно, необходимо регулярно подкармливать их на протяжении всего вегетационного периода.
Не обрезайте листья осенью — растение само регулирует этот процесс.
Защищайте розы от морозов, окучивая их землей. Под куст насыпают заранее подготовленную почву, чтобы окучить основание плетей. Плетистые и штамбовые розы осторожно пригибают к земле и укладывают на опору, например, крупнозернистый песок, поддоны или старый картон. Сверху устанавливают дуги и, как только температура опускается ниже -5 °С, накрывают укрывным материалом
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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