Советы опытных садоводов, как посадить и вырастить сосну

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбираем правильную породу сосны

Выберите породу сосны, которая подходит для вашего климата и садовых условий. Учитывайте такие факторы, как солнечный свет, тип почвы и доступное пространство.

Фото: en.wikipedia.org by English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Подготавливаем почву

Подготовьте почву, удалив сорняки или траву. Разрыхлите почву с помощью садовых вил или мотоблока, чтобы улучшить дренаж и позволить корням легко расти.

Посадка сосны

Выкопайте яму, которая немного больше корневого кома сосны. Аккуратно поместите деревце в лунку. Заполните яму почвой, аккуратно утрамбовывая ее вокруг основания дерева, чтобы удалить воздушные карманы. Тщательно полейте дерево после посадки, чтобы помочь осесть почве.

Полив

Сосны в целом предпочитают хорошо дренированную почву, но они все же нуждаются в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды. Поливайте глубоко и равномерно, следя за тем, чтобы почва была влажной, но не переувлажненной.

Мульчирование

Нанесите слой мульчи вокруг основания сосны, чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков. Используйте органические материалы, такие как древесная стружка или солома, но не нагромождайте мульчу на ствол дерева.

Обрезка

Обрезайте сосну умеренно, в основном для удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Избегайте чрезмерной обрезки, так как сосны имеют естественную коническую форму, которая добавляет им красоты.

Удобрение

Сосны вообще не требуют большого количества удобрений. Тем не менее вы можете использовать сбалансированное удобрение с медленным высвобождением, специально разработанное для деревьев, если вы чувствуете, что ваша сосна нуждается в дополнительном потреблении питательных веществ.

Борьба с вредителями и болезнями

Регулярно следите за своей сосной на наличие любых признаков вредителей или болезней.

Уточнения

Сосна́ (лат. Pínus) — типовой род хвойных деревьев, кустарников или стлаников семейства сосновые (Pinaceae).



