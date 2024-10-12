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Ароматный сад в квартире: эухарис, жасмин и цитрусовые

1:21
Садоводство

Эухарис

Возможно, вам этот цветок известен под названием декабрьский нарцисс или амазонская лилия. Это растение идеально подходит для зимнего цветения, особенно в декабре. Эухарис славится своей долговечностью — при правильном уходе он может радовать своего владельца более 20 лет. Уход за этим неприхотливым цветком под силу даже начинающим цветоводам, что делает его прекрасным выбором для любого дома.

Ароматный сад в квартире: эухарис, жасмин и цитрусовые
Фото: creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru

Жасмин

Жасмин легко выращивать не только в зимнем саду, но и в условиях квартиры. Во время активного роста старайтесь поддерживать температуру в пределах +18...+24 градусов и следите за влажностью воздуха. Регулярное опрыскивание жасмина позволит сохранить его яркий аромат и поддержит цветение на высоком уровне.

Цитрусовые

Цитрусовые растения не только украшают интерьер, но и освежают воздух своим неповторимым ароматом. Листья этих растений выделяют приятный запах, который можно почувствовать, если слегка их размять. В дополнение к классическим цитрусовым можно выращивать такие виды, как кумкват, померанец, лиметта, каламондин и цитрон — все они служат естественными "ароматизаторами" для вашего дома.

Уточнения

Эухарис (ранее также эвхарис; лат. Eucharis) — род луковичных растений семейства Амариллисовые, содержащий, по данным сайта The Plant List, около 20 видов.

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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