Ароматный сад в квартире: эухарис, жасмин и цитрусовые

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эухарис

Возможно, вам этот цветок известен под названием декабрьский нарцисс или амазонская лилия. Это растение идеально подходит для зимнего цветения, особенно в декабре. Эухарис славится своей долговечностью — при правильном уходе он может радовать своего владельца более 20 лет. Уход за этим неприхотливым цветком под силу даже начинающим цветоводам, что делает его прекрасным выбором для любого дома.

Фото: creativecommons.org by YuJeen is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ru

Жасмин

Жасмин легко выращивать не только в зимнем саду, но и в условиях квартиры. Во время активного роста старайтесь поддерживать температуру в пределах +18...+24 градусов и следите за влажностью воздуха. Регулярное опрыскивание жасмина позволит сохранить его яркий аромат и поддержит цветение на высоком уровне.

Цитрусовые

Цитрусовые растения не только украшают интерьер, но и освежают воздух своим неповторимым ароматом. Листья этих растений выделяют приятный запах, который можно почувствовать, если слегка их размять. В дополнение к классическим цитрусовым можно выращивать такие виды, как кумкват, померанец, лиметта, каламондин и цитрон — все они служат естественными "ароматизаторами" для вашего дома.

Уточнения

Эухарис (ранее также эвхарис; лат. Eucharis) — род луковичных растений семейства Амариллисовые, содержащий, по данным сайта The Plant List, около 20 видов.



Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).

