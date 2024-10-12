Как оживить тёмные уголки дома с помощью растений

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любое растение при хорошем освещении будет расти и цвести, но лишь немногие способны демонстрировать свои лучшие качества, находясь в тени. В каждой квартире или доме есть места, куда солнечный свет практически не проникает, и многие хозяева мечтают оживить эти уголки.

Фото: flickr.com by Kim Starr, CC BY 3.0

Сделать это можно с помощью комнатных растений, которые прекрасно себя чувствуют в полутени и даже в условиях недостаточного освещения продолжают радовать глаз своей зеленью и здоровым видом.

Монстера

Эффектные резные листья делают монстеру настоящим украшением любого интерьера. Это растение идеально подходит для создания зелёного уголка даже в северной комнате, где света меньше всего.

Фикус каучуконосный

Родом из Южной Азии, этот фикус прекрасно приспосабливается к условиям недостаточного освещения. Ему вполне комфортно в более тенистых уголках квартиры, и даже прямые солнечные лучи не так уж и нужны — наоборот, они могут навредить растению.

Замиокулькас

В народе его называют "долларовым деревом". Этот красивый и мощный цветок с глянцевыми темно-зелёными листьями способен вырастать до метра в высоту даже в тенистых условиях. Однако, стоит помнить, что засуху замиокулькас не переносит и может сбросить листья.

Уточнения

Мо́нсте́ра (лат. Monstéra) — крупные тропические растения, лианы; род семейства Ароидные (Araceae).





Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.



