Любое растение при хорошем освещении будет расти и цвести, но лишь немногие способны демонстрировать свои лучшие качества, находясь в тени. В каждой квартире или доме есть места, куда солнечный свет практически не проникает, и многие хозяева мечтают оживить эти уголки.
Сделать это можно с помощью комнатных растений, которые прекрасно себя чувствуют в полутени и даже в условиях недостаточного освещения продолжают радовать глаз своей зеленью и здоровым видом.
Эффектные резные листья делают монстеру настоящим украшением любого интерьера. Это растение идеально подходит для создания зелёного уголка даже в северной комнате, где света меньше всего.
Родом из Южной Азии, этот фикус прекрасно приспосабливается к условиям недостаточного освещения. Ему вполне комфортно в более тенистых уголках квартиры, и даже прямые солнечные лучи не так уж и нужны — наоборот, они могут навредить растению.
В народе его называют "долларовым деревом". Этот красивый и мощный цветок с глянцевыми темно-зелёными листьями способен вырастать до метра в высоту даже в тенистых условиях. Однако, стоит помнить, что засуху замиокулькас не переносит и может сбросить листья.
Мо́нсте́ра (лат. Monstéra) — крупные тропические растения, лианы; род семейства Ароидные (Araceae).
Замиоку́лькас (лат. Zamiocúlcas) — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.