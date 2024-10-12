Аспирин для растений: секрет успешного огородничества

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники могут не знать, что для удобрения рассады и грядок можно использовать не только специализированные средства, но и неожиданные препараты. Одним из таких средств является аптечный аспирин, который оказывается полезным для растений.

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Агрономы, испытавшие этот метод на своих участках, утверждают, что обработка семян аспирином помогает защитить их от плесени и гниения. Противовоспалительные свойства аспирина проявляют себя не только на этапе проращивания, но и в дальнейшем, укрепляя иммунитет растений и стимулируя их рост.

Для проращивания семян достаточно растворить одну таблетку аспирина (500 мг) в 3 литрах воды и замочить в этом растворе семена томатов или перца. Однако, если вы решили использовать аспирин для рассады, начните с теста на нескольких горшочках, так как реакция растений может зависеть от сорта и условий выращивания.

Для рассады таблетку аспирина лучше развести в 4-5 литрах воды и поливать на 5-6 день после появления всходов. А если требуется опрыскать овощи в открытом грунте, используйте раствор из 2 литров воды, одной таблетки аспирина и нескольких капель жидкого мыла.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

