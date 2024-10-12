Аспирин для растений: секрет успешного огородничества

Многие дачники могут не знать, что для удобрения рассады и грядок можно использовать не только специализированные средства, но и неожиданные препараты. Одним из таких средств является аптечный аспирин, который оказывается полезным для растений.
Агрономы, испытавшие этот метод на своих участках, утверждают, что обработка семян аспирином помогает защитить их от плесени и гниения. Противовоспалительные свойства аспирина проявляют себя не только на этапе проращивания, но и в дальнейшем, укрепляя иммунитет растений и стимулируя их рост.
Для проращивания семян достаточно растворить одну таблетку аспирина (500 мг) в 3 литрах воды и замочить в этом растворе семена томатов или перца. Однако, если вы решили использовать аспирин для рассады, начните с теста на нескольких горшочках, так как реакция растений может зависеть от сорта и условий выращивания.
Для рассады таблетку аспирина лучше развести в 4-5 литрах воды и поливать на 5-6 день после появления всходов. А если требуется опрыскать овощи в открытом грунте, используйте раствор из 2 литров воды, одной таблетки аспирина и нескольких капель жидкого мыла.
Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.
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