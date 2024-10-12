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Когда нельзя удобрять орхидеи? Советы опытных цветоводов

1:25
Садоводство

Несмотря на свою экзотичность и капризность в уходе, орхидея пользуется большой популярностью в качестве домашнего цветка и прекрасного подарка. Это уникальное растение в природе питается перегноем, а влагу получает из воздуха и коры дерева, на котором произрастает. Если вы хотите вырастить орхидею дома в условиях континентального климата, необходимо учитывать некоторые особенности её подкормки.

Когда нельзя удобрять орхидеи? Советы опытных цветоводов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

— Не рекомендуется удобрять орхидеи сразу после пересадки. Внесение удобрений осуществляется только в период вегетации.

— Нельзя удобрять больные или ослабленные вредителями растения.

— Чтобы избежать ожога корней, подкармливайте цветы только после полива.

— Весной и осенью подкармливайте орхидеи один раз в две недели, а летом — один раз в месяц. Это обусловлено тем, что летом температура может резко повышаться до 24°С и выше, что требует дополнительного питания.

— Зимой, если растение не получает досветку, удобрение не требуется.

— Для подкормки выбирайте минеральные удобрения с пометкой "Для Орхидей". Применение органики может привести к избытку азота, а это вредит растению. Также можно приобрести уже готовое органическое удобрение, разработанное специально для орхидей.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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