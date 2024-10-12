Выращиваем глоксинию в домашних условиях: от посадки клубней до ухода за растением

Глоксиния — одно из наиболее красивых и эффектных комнатных растений. Её пышные цветки с бархатистыми лепестками и разнообразием расцветок радуют глаз и поднимают настроение. Несмотря на изысканную внешность, вырастить глоксинию в домашних условиях вполне по силам даже начинающим цветоводам. Главное — соблюдать основные правила ухода.
Для выращивания глоксинии используют клубни или семена. Клубни, как правило, предпочтительнее, так как они зацветают раньше и дают более крупные цветки. При выборе клубней обратите внимание на их размер (не менее 3 см в диаметре) и здоровый вид.
Высадку клубней глоксинии проводят в феврале-марте. Поместите их в небольшие горшки (примерно 10-12 см в диаметре) с легкой, рыхлой почвенной смесью. Клубни заглубляйте лишь наполовину, оставляя верхнюю часть над землей. Полив в период прорастания должен быть умеренным.
Глоксиния предпочитает теплые, солнечные места. Оптимальная температура для нее — 18-22°С. Стоит избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги листьев.
Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. Идеальным вариантом будет смесь листовой земли, торфа и песка. Регулярно рыхлите и мульчируйте грунт.
Глоксинию нужно регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересушивания, ни переувлажнения грунта. В период активного роста и цветения подкармливайте растение комплексными удобрениями каждые 2 недели.
Для пышного цветения необходимо регулярно обрезать отцветшие цветки. Это стимулирует образование новых бутонов. Кроме того, нижние листья по мере их пожелтения также требуют удаления.
На зимний период глоксинию следует перенести в более прохладное помещение (10-12°С) и сократить полив. Можно также переместить ее в темноту, чтобы растение ушло в состояние покоя.
Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Беньямина Петера Глоксина.
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