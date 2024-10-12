Выращиваем глоксинию в домашних условиях: от посадки клубней до ухода за растением

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Глоксиния — одно из наиболее красивых и эффектных комнатных растений. Её пышные цветки с бархатистыми лепестками и разнообразием расцветок радуют глаз и поднимают настроение. Несмотря на изысканную внешность, вырастить глоксинию в домашних условиях вполне по силам даже начинающим цветоводам. Главное — соблюдать основные правила ухода.

Фото: flor de mi jardin by Maritzaandradeangel

Выбор посадочного материала

Для выращивания глоксинии используют клубни или семена. Клубни, как правило, предпочтительнее, так как они зацветают раньше и дают более крупные цветки. При выборе клубней обратите внимание на их размер (не менее 3 см в диаметре) и здоровый вид.

Посадка клубней

Высадку клубней глоксинии проводят в феврале-марте. Поместите их в небольшие горшки (примерно 10-12 см в диаметре) с легкой, рыхлой почвенной смесью. Клубни заглубляйте лишь наполовину, оставляя верхнюю часть над землей. Полив в период прорастания должен быть умеренным.

Условия для роста

Глоксиния предпочитает теплые, солнечные места. Оптимальная температура для нее — 18-22°С. Стоит избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги листьев.

Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. Идеальным вариантом будет смесь листовой земли, торфа и песка. Регулярно рыхлите и мульчируйте грунт.

Полив и подкормка

Глоксинию нужно регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересушивания, ни переувлажнения грунта. В период активного роста и цветения подкармливайте растение комплексными удобрениями каждые 2 недели.

Обрезка и укрывание

Для пышного цветения необходимо регулярно обрезать отцветшие цветки. Это стимулирует образование новых бутонов. Кроме того, нижние листья по мере их пожелтения также требуют удаления.

На зимний период глоксинию следует перенести в более прохладное помещение (10-12°С) и сократить полив. Можно также переместить ее в темноту, чтобы растение ушло в состояние покоя.

Уточнения

Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Беньямина Петера Глоксина.

