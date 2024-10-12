Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно хранить садовую технику зимой, чтобы весной она заработала как новая
Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди
Что берём с собой в путешествие? Обязательный список документов для туриста

Выращиваем глоксинию в домашних условиях: от посадки клубней до ухода за растением

2:24
Садоводство » Цветы

Глоксиния — одно из наиболее красивых и эффектных комнатных растений. Её пышные цветки с бархатистыми лепестками и разнообразием расцветок радуют глаз и поднимают настроение. Несмотря на изысканную внешность, вырастить глоксинию в домашних условиях вполне по силам даже начинающим цветоводам. Главное — соблюдать основные правила ухода.

Выращиваем глоксинию в домашних условиях: от посадки клубней до ухода за растением
Фото: flor de mi jardin by Maritzaandradeangel

Выбор посадочного материала

Для выращивания глоксинии используют клубни или семена. Клубни, как правило, предпочтительнее, так как они зацветают раньше и дают более крупные цветки. При выборе клубней обратите внимание на их размер (не менее 3 см в диаметре) и здоровый вид.

Посадка клубней

Высадку клубней глоксинии проводят в феврале-марте. Поместите их в небольшие горшки (примерно 10-12 см в диаметре) с легкой, рыхлой почвенной смесью. Клубни заглубляйте лишь наполовину, оставляя верхнюю часть над землей. Полив в период прорастания должен быть умеренным.

Условия для роста

Глоксиния предпочитает теплые, солнечные места. Оптимальная температура для нее — 18-22°С. Стоит избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги листьев.

Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо дренированной. Идеальным вариантом будет смесь листовой земли, торфа и песка. Регулярно рыхлите и мульчируйте грунт.

Полив и подкормка

Глоксинию нужно регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересушивания, ни переувлажнения грунта. В период активного роста и цветения подкармливайте растение комплексными удобрениями каждые 2 недели.

Обрезка и укрывание

Для пышного цветения необходимо регулярно обрезать отцветшие цветки. Это стимулирует образование новых бутонов. Кроме того, нижние листья по мере их пожелтения также требуют удаления.

На зимний период глоксинию следует перенести в более прохладное помещение (10-12°С) и сократить полив. Можно также переместить ее в темноту, чтобы растение ушло в состояние покоя.

Уточнения

Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Беньямина Петера Глоксина.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи Аудио 
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Еда и рецепты
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране Аудио 
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард
Домашние животные
В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как правильно хранить садовую технику зимой, чтобы весной она заработала как новая
Диета GAPS: органические продукты для здорового тела и разума
Одежда для пожилых людей: комфорт и стиль в одном флаконе
Какой автомобиль с пробегом можно купить за 200 тысяч рублей
Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Причины неприятного запаха посудомойки: как этого избежать
Быстрая пицца на кефире: готовится практически мгновенно, поэтому её можно сделать на завтрак
Продажи сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из-за скандала вокруг Пи Дидди
Что берём с собой в путешествие? Обязательный список документов для туриста
Эти продукты вредят вашим почкам: откажитесь от них немедленно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.