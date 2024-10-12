Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме
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Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой её вымерзания зимой. Это приводит к потере урожая и разочарованию.
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0
Почему вымерзает клубника
Основная причина вымерзания клубники — неправильная подготовка растений к зиме. Эта культура нуждается в тщательном укрытии, ведь ее корневая система и нижние листья достаточно уязвимы к морозам.
Если клубнику не укрыть или укрыть недостаточно, она не сможет пережить суровые зимние холода. При отсутствии надежной изоляции корни и побеги вымерзают, что приводит к гибели всего куста.
Кроме того, причиной вымерзания может быть неправильный полив клубники осенью. Если растения отправляются в зиму переувлажненными, это также ослабляет их морозоустойчивость.
Как защитить клубнику от вымерзания
Чтобы вашей клубнике не грозило вымерзание, подготовьте ее к зиме правильно:
- Своевременная обрезка листьев. За 3-4 недели до ожидаемых первых заморозков необходимо аккуратно обрезать клубнику, оставив лишь 3-5 см от основания.
- Мульчирование посадок. Выполните мульчирование пристволовых кругов торфом, хвоей или листьями слоем 10-15 см. Это защитит корни от промерзания.
- Укрытие клубники на зиму. Для этого используйте нетканый материал, лапник, солому или специальные агроволокна. Укрытие должно быть плотным, но при этом хорошо пропускать воздух.
- Контроль влажности почвы. Осень должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной. Это позволит клубнике уйти в зиму с оптимальным запасом влаги.
- Весенний осмотр и дополнительное укрытие. Ранней весной осмотрите посадки и при необходимости дополнительно укройте клубнику от возможных заморозков.
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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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