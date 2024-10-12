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Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме

2:02
Садоводство » Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой её вымерзания зимой. Это приводит к потере урожая и разочарованию.

Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Почему вымерзает клубника

Основная причина вымерзания клубники — неправильная подготовка растений к зиме. Эта культура нуждается в тщательном укрытии, ведь ее корневая система и нижние листья достаточно уязвимы к морозам.

Если клубнику не укрыть или укрыть недостаточно, она не сможет пережить суровые зимние холода. При отсутствии надежной изоляции корни и побеги вымерзают, что приводит к гибели всего куста.

Кроме того, причиной вымерзания может быть неправильный полив клубники осенью. Если растения отправляются в зиму переувлажненными, это также ослабляет их морозоустойчивость.

Как защитить клубнику от вымерзания

Чтобы вашей клубнике не грозило вымерзание, подготовьте ее к зиме правильно:

  1. Своевременная обрезка листьев. За 3-4 недели до ожидаемых первых заморозков необходимо аккуратно обрезать клубнику, оставив лишь 3-5 см от основания.
  2. Мульчирование посадок. Выполните мульчирование пристволовых кругов торфом, хвоей или листьями слоем 10-15 см. Это защитит корни от промерзания.
  3. Укрытие клубники на зиму. Для этого используйте нетканый материал, лапник, солому или специальные агроволокна. Укрытие должно быть плотным, но при этом хорошо пропускать воздух.
  4. Контроль влажности почвы. Осень должна быть умеренно влажной, но не переувлажненной. Это позволит клубнике уйти в зиму с оптимальным запасом влаги.
  5. Весенний осмотр и дополнительное укрытие. Ранней весной осмотрите посадки и при необходимости дополнительно укройте клубнику от возможных заморозков.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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