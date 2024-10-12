Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой её вымерзания зимой. Это приводит к потере урожая и разочарованию.

Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Почему вымерзает клубника

Основная причина вымерзания клубники — неправильная подготовка растений к зиме. Эта культура нуждается в тщательном укрытии, ведь ее корневая система и нижние листья достаточно уязвимы к морозам.

Если клубнику не укрыть или укрыть недостаточно, она не сможет пережить суровые зимние холода. При отсутствии надежной изоляции корни и побеги вымерзают, что приводит к гибели всего куста.

Кроме того, причиной вымерзания может быть неправильный полив клубники осенью. Если растения отправляются в зиму переувлажненными, это также ослабляет их морозоустойчивость.

Как защитить клубнику от вымерзания

Чтобы вашей клубнике не грозило вымерзание, подготовьте ее к зиме правильно: