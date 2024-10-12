Как правильно хранить садовую технику зимой, чтобы весной она заработала как новая

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Совсем скоро зима, а значит пора позаботиться о правильном хранении вашей садовой техники. От того, как вы подготовите и сохраните инструменты, спецтехнику и оборудование, будет зависеть их дальнейшая работоспособность и долговечность. Давайте разберемся, как правильно подготовить садовую технику к зиме.

Хранение газонокосилки

Для газонокосилок важно тщательно слить остатки бензина из топливного бака. Незаправленный двигатель легче заведется весной. Также необходимо тщательно очистить корпус и лезвия от остатков травы и грязи. Хранить газонокосилку лучше в сухом, проветриваемом помещении.

Уход за триммером

Триммер для травы нужно очистить от загрязнений, смазать движущиеся части и убрать на хранение в сухое место. Если у вашей модели есть аккумулятор, его следует вынуть и хранить раздельно в прохладном месте.

Обслуживание мотокосы

Мотокосу нужно опустошить от остатков топлива, очистить от грязи и смазать все детали. После этого ее также нужно поместить на хранение в сухом помещении. Пластмассовые или резиновые элементы рекомендуется смазывать специальными составами.

Подготовка мотоблока к зиме

Мотоблок — одна из самых громоздких единиц садовой техники. Перед хранением нужно слить топливо из бака, очистить от загрязнений, смазать все узлы и детали. Если у мотоблока есть навесное оборудование, его также нужно демонтировать и отдельно подготовить к хранению. Храните технику в сухом, проветриваемом помещении, желательно приподняв на подставки.

Уход за садовыми измельчителями

Для садовых измельчителей важно качественно очистить бункер от древесной щепы и травы. Заглушите двигатель, слейте топливо и уберите все подвижные части на просушку. Храните измельчитель в сухом месте, желательно накрыв чехлом.