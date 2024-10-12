Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне стали реже посещать Грузию из-за роста цен
Картошка в сливочно-чесночном соусе: получается такой сытной, что не нуждается в дополнениях
Секреты успешного шопинга: как не тратить лишние деньги
Валерий Карпин объяснил, почему не может сейчас оценить свою работу в качестве наставника сборной
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Уход за кожей до 40 лет: что рекомендует косметолог
Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный
Профессиональные маски для волос: стоит ли переплачивать за качество
Не забудьте о восстановлении почвы! Что нужно сделать после выращивания томатов

Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке

2:16
Садоводство » Советы

Решили обзавестись мотоблоком для своего дачного участка? Это отличный помощник, который значительно облегчит многие садово-огородные работы. Однако выбрать подходящую модель среди огромного разнообразия не так-то просто. Чтобы не ошибиться с покупкой, предлагаем ознакомиться с главными критериями выбора мотоблока для дачи.

Выбираем мотоблок для дачи: на что обратить внимание при покупке
Фото: commons.wikimedia.org by FabioMark, CC BY-SA 4.0

На что обратить внимание при покупке

Мощность двигателя. Это один из ключевых параметров, на который стоит обратить внимание в первую очередь. Для обработки небольших дачных участков достаточно двигателя мощностью 4-6 л. с. Если же участок более крупный, с тяжелыми почвами, лучше присмотреться к моделям с двигателем 6-8 л. с. Чем мощнее мотор, тем тяжелее и производительнее будет техника.

Тип двигателя. Бензиновые двигатели обычно более мощные и подходят для интенсивной обработки земли. Дизельные модели менее мощные, но зато экономичнее в расходе топлива. Электрические мотоблоки удобны тем, что бесшумны и не выделяют вредных веществ, но их автономность ограничена.

Навесное оборудование. Обратите внимание, какие виды дополнительных агрегатов идут в комплекте с мотоблоком. Могут быть плуги, фрезы, культиваторы, окучники, картофелекопалки, тележки и пр. Чем больше доступных опций, тем универсальнее техника.

Размеры и вес. Для небольших дачных участков лучше подойдут компактные и легкие модели, которыми легко управлять. Для обработки больших площадей требуются более мощные и массивные мотоблоки.

Трансмиссия. Выбирайте модели с надежной трансмиссией, которая обеспечит плавное и бесперебойное вращение колес. Оптимальный вариант — механическая коробка передач с несколькими скоростями.

Особенности конструкции. Проверьте, насколько удобно и безопасно управлять выбранным мотоблоком. Убедитесь, что органы управления расположены эргономично. Также важно, чтобы техника была устойчивой и не опрокидывалась.

Уточнения

Мотоблок — универсальное мобильное энергетическое средство на базе одноосного шасси, разновидность малогабаритного трактора

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Кошки
Эти породы кошек считаются самыми добрыми Аудио 
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Еда и рецепты
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях Аудио 
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Красота и стиль
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта Аудио 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Уход за кожей до 40 лет: что рекомендует косметолог
Тыква, запечённая с сыром и чесноком: добавьте к блюду немного сливочного масла, вкус будет изумительный
Профессиональные маски для волос: стоит ли переплачивать за качество
Не забудьте о восстановлении почвы! Что нужно сделать после выращивания томатов
Врач-диетолог рассказала, что горячая еда может вызывать серьёзные заболевания
Скумбрия в духовке с горчицей и майонезом: очень вкусный и быстрый рецепт
Фитнес-тренер поделился советами для снижения веса
Слишком много заботы: как избыточный уход вызывает акне
Розы под защитой агроволокна: как подготовить и укрыть растения на зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.