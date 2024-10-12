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Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента

2:33
Садоводство » Советы

Здоровая, плодородная почва — залог высоких урожаев овощей и зелени на вашем огороде. Однако далеко не все участки могут похвастаться идеальным составом грунта. Чтобы исправить ситуацию и улучшить свойства почвы, многие огородники используют множество дорогостоящих и трудоемких методов. Но существует более простой и доступный способ — внесение в почву древесной золы.

Превращаем огородную почву в идеальный субстрат с помощью одного незаменимого ингредиента
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Польза древесной золы для огорода

Древесная зола — ценное органо-минеральное удобрение, которое содержит множество полезных для растений элементов. В ее состав входят фосфор, калий, кальций, магний, сера и другие макро- и микроэлементы. Эти вещества улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие и питательность.

Внесение золы в огород особенно эффективно на кислых, тяжелых и плотных грунтах. Она нейтрализует избыточную кислотность почвы, делая ее более щелочной. Это создает благоприятные условия для развития большинства овощных культур.

Кроме того, зола обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что защищает растения от различных болезней. А благодаря своей структуре она улучшает аэрацию и водопроницаемость тяжелых почв.

Как правильно вносить золу в огород

Для максимальной пользы древесную золу следует вносить осенью, под перекопку или вспашку. Это создаст условия для постепенного усвоения питательных веществ растениями в течение всего сезона.

Оптимальная норма золы для огорода — 200-400 г на 1 кв. м. Особенно богатые грунты можно удобрить и более высокими дозами — до 500-700 г на "квадрат". Главное, не переборщить, чтобы не "пересолить" почву.

После внесения золу желательно слегка заделать в верхний слой почвы граблями или культиватором. Так она быстрее интегрируется в грунт и начинает работать.

Включайте золу и в состав мульчирующего слоя. Это обеспечит почве долгосрочное улучшение структуры и плодородия.

Таким простым и доступным способом вы сможете значительно повысить качество своего огородного грунта и получать стабильно высокие урожаи. Древесная зола — незаменимый помощник каждого огородника!

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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