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Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам

2:08
Садоводство » Советы

Осень — идеальное время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. Это необходимая процедура, которая помогает растениям лучше подготовиться к зиме и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Однако неправильный подход к осенней обрезке может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до гибели культур. Чтобы этого избежать, важно знать, как правильно ухаживать за садовыми растениями осенью.

Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам
Фото: Own work by Metzner, CC BY-SA 3.0

Когда лучше всего делать обрезку?

Специалисты рекомендуют проводить обрезку деревьев и кустарников в саду в сентябре-октябре, когда рост растений практически прекращается, но они еще не вступили в состояние глубокого зимнего покоя. В это время года растения легче переносят обрезку, а срезы успевают зарасти до наступления холодов.

Главное, не затягивать с обрезкой до поздней осени или даже зимы. В это время деревья и кустарники ослаблены, и любое вмешательство в их структуру может привести к сильному стрессу, вымерзанию, а в худшем случае — гибели растений.

Правила безопасной обрезки

Чтобы осенняя обрезка прошла успешно и не нанесла вреда растениям, важно соблюдать несколько важных правил:

  1. Используйте только качественный, хорошо заточенный инструмент, например, секаторы или садовые ножницы. Рваные, неровные срезы — это ворота для болезней и вредителей.
  2. Обрезайте ветки и побеги под наклоном, оставляя небольшой пенек. Это поможет избежать образования луночек, в которые будет скапливаться влага.
  3. Никогда не обрезайте центральный проводник, главные ветки и ствол дерева. Это может привести к нарушению его структуры и ослабить растение.
  4. После обрезки всегда обрабатывайте срезы специальными садовыми замазками или красками. Они защитят от высыхания, морозов и болезнетворных организмов.
  5. Не проводите обрезку в дождливую, сырую погоду. Растения в таком состоянии очень уязвимы к различным заболеваниям.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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