Как обрезать растения осенью, чтобы не навредить? Важные советы садоводам

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Осень — идеальное время для проведения обрезки деревьев и кустарников в саду. Это необходимая процедура, которая помогает растениям лучше подготовиться к зиме и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Однако неправильный подход к осенней обрезке может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до гибели культур. Чтобы этого избежать, важно знать, как правильно ухаживать за садовыми растениями осенью.

Фото: Own work by Metzner, CC BY-SA 3.0

Когда лучше всего делать обрезку?

Специалисты рекомендуют проводить обрезку деревьев и кустарников в саду в сентябре-октябре, когда рост растений практически прекращается, но они еще не вступили в состояние глубокого зимнего покоя. В это время года растения легче переносят обрезку, а срезы успевают зарасти до наступления холодов.

Главное, не затягивать с обрезкой до поздней осени или даже зимы. В это время деревья и кустарники ослаблены, и любое вмешательство в их структуру может привести к сильному стрессу, вымерзанию, а в худшем случае — гибели растений.

Правила безопасной обрезки

Чтобы осенняя обрезка прошла успешно и не нанесла вреда растениям, важно соблюдать несколько важных правил: