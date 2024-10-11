Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения

Осенью многие дачники и садоводы стараются максимально подготовить свои растения к зимовке, в том числе с помощью подкормок. Одним из распространённых видов удобрений для этих целей является древесная зола. Однако следует знать, что не все культуры положительно реагируют на такую подкормку, а для некоторых она даже может оказаться губительной.
Одной из самых уязвимых культур к избытку золы являются вересковые — рододендроны, азалии, вереск. Эти растения предпочитают кислую среду, а древесная зола, наоборот, значительно повышает уровень pH почвы, делая ее щелочной. В результате корни вересковых начинают испытывать стресс, что приводит к угнетению роста, пожелтению и усыханию листьев.
Аналогичная реакция может наблюдаться и у хвойных — сосен, елей, можжевельников. Избыток золы нарушает поглощение элементов питания корнями, в результате чего растения начинают болеть и постепенно погибают.
Ещё одна группа культур, которым противопоказана зола, — это плодовые и ягодные кустарники. Яблони, груши, малина, смородина, крыжовник хорошо реагируют на удобрение компостом, перегноем или специальными минеральными составами, но не на древесную золу. Она может стать причиной ослабления кустов, снижения урожайности, а иногда даже гибели растений.
Древесная зола — отличное удобрение, но его следует применять избирательно и с осторожностью. Оптимальные культуры для осенней подкормки золой — это, например, розы, клубника, большинство однолетних и многолетних цветов. Также можно вносить золу под кустарники, но в небольших количествах и только если почва на участке кислая.
Огородники также могут использовать золу под корнеплоды — свеклу, морковь, редис, при этом норма внесения должна быть умеренной. Переувлажнение или излишки золы могут вызвать у этих культур растрескивание корнеплодов.
Таким образом, чтобы не навредить своим растениям, садоводам и дачникам важно учитывать особенности реакции различных культур на удобрение золой. Только правильное и дозированное внесение этого ценного органоминерального состава поможет улучшить состояние растений и подготовить их к успешной зимовке.
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
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