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Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения

2:35
Садоводство » Советы

Осенью многие дачники и садоводы стараются максимально подготовить свои растения к зимовке, в том числе с помощью подкормок. Одним из распространённых видов удобрений для этих целей является древесная зола. Однако следует знать, что не все культуры положительно реагируют на такую подкормку, а для некоторых она даже может оказаться губительной.

Вот почему нельзя вносить золу под все растения: как правильно использовать этот вид удобрения
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие растения нельзя подкармливать золой?

Одной из самых уязвимых культур к избытку золы являются вересковые — рододендроны, азалии, вереск. Эти растения предпочитают кислую среду, а древесная зола, наоборот, значительно повышает уровень pH почвы, делая ее щелочной. В результате корни вересковых начинают испытывать стресс, что приводит к угнетению роста, пожелтению и усыханию листьев.

Аналогичная реакция может наблюдаться и у хвойных — сосен, елей, можжевельников. Избыток золы нарушает поглощение элементов питания корнями, в результате чего растения начинают болеть и постепенно погибают.

Ещё одна группа культур, которым противопоказана зола, — это плодовые и ягодные кустарники. Яблони, груши, малина, смородина, крыжовник хорошо реагируют на удобрение компостом, перегноем или специальными минеральными составами, но не на древесную золу. Она может стать причиной ослабления кустов, снижения урожайности, а иногда даже гибели растений.

Как правильно использовать золу для подкормки

Древесная зола — отличное удобрение, но его следует применять избирательно и с осторожностью. Оптимальные культуры для осенней подкормки золой — это, например, розы, клубника, большинство однолетних и многолетних цветов. Также можно вносить золу под кустарники, но в небольших количествах и только если почва на участке кислая.

Огородники также могут использовать золу под корнеплоды — свеклу, морковь, редис, при этом норма внесения должна быть умеренной. Переувлажнение или излишки золы могут вызвать у этих культур растрескивание корнеплодов.

Таким образом, чтобы не навредить своим растениям, садоводам и дачникам важно учитывать особенности реакции различных культур на удобрение золой. Только правильное и дозированное внесение этого ценного органоминерального состава поможет улучшить состояние растений и подготовить их к успешной зимовке.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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