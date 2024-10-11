Не забудьте о восстановлении почвы! Что нужно сделать после выращивания томатов

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Когда наступает время сбора урожая, многие дачники спешат освободить грядки от отплодоносивших растений, чтобы подготовить их для следующего сезона. Однако при этом многие забывают, что после некоторых культур необходимо особое восстановление истощенной почвы.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Одним из таких "прожорливых" растений является томат. Эта культура отличается высокой продуктивностью и интенсивным потреблением питательных веществ из грунта. Если не позаботиться о восстановлении плодородия, на этом месте в следующем году вряд ли удастся получить хороший урожай.

Как правильно подготовить грядку после выращивания томатов

Первым делом нужно убрать все растительные остатки — стебли, листья, корни. Затем грядку необходимо тщательно перекопать, чтобы улучшить аэрацию и структуру почвы.

Следующим шагом станет внесение органических удобрений. Лучше всего для этих целей подойдет перегной, компост или измельченная древесная кора. Слой органики должен быть не менее 5-10 см.

Кроме того, для восстановления плодородия почвы после томатов рекомендуется внести фосфорные и калийные удобрения. Это компенсирует истощение запасов этих важных элементов питания.

Завершающим этапом станет мульчирование обновленной грядки. Слой измельченной древесной коры, соломы или опавших листьев защитит почву от высыхания и выветривания.

Только комплексное внесение органических и минеральных удобрений позволит "реабилитировать" истощенную после томатов грядку. Это гарантирует хороший рост и плодоношение любых овощных или цветочных культур в следующем сезоне.