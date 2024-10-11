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Розы под защитой агроволокна: как подготовить и укрыть растения на зиму

2:21
Садоводство » Цветы

Розы — нежные цветы, которым требуется особая забота в зимний период. Чтобы защитить эти растения от морозов, ветров и перепадов температур, необходимо правильно и вовремя их укрыть. В специализированных цветниках для этой цели широко применяют агроволокно — уникальный материал, который обеспечивает оптимальные условия для зимовки роз.

Розы под защитой агроволокна: как подготовить и укрыть растения на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Gnangarra, CC BY 2.5

Почему агроволокно лучше других укрывных материалов

Агроволокно (или спанбонд) представляет собой нетканое полотно из синтетических волокон. Оно имеет ряд важных преимуществ по сравнению с другими материалами для укрытия роз:

  • Воздухопроницаемость. Агроволокно пропускает воздух, но надежно защищает растения от ветра, снижая их теплопотери.
  • Сохранение влаги. Материал не позволяет влаге испаряться, создавая оптимальный микроклимат вокруг корневой системы.
  • Прочность и долговечность. Агроволокно не гниет, не разрушается под воздействием ультрафиолета и выдерживает сильные снеговые нагрузки.
  • Экологичность. В отличие от полиэтилена, спанбонд не выделяет токсичные вещества и безопасен для окружающей среды.

Особенности использования агроволокна для укрытия роз

Перед тем, как укрыть розы на зиму, их необходимо подготовить. Все листья и стебли аккуратно обрезаются, а стволы и прикорневая зона обвязываются первым слоем агроволокна. Это защитит растения от повреждений.

Затем поверх этого укрытия накладывается второй, более толстый слой агроволокна. При этом края необходимо тщательно закрепить, чтобы ветер не сорвал материал. Для дополнительной защиты можно насыпать вокруг кустов слой мульчи или соломы.

Агроволокно следует оставлять на розах до наступления устойчивого тепла весной — обычно это происходит в конце апреля-начале мая. После этого материал аккуратно снимается, не повреждая растения.

Благодаря использованию агроволокна розы зимуют в оптимальных условиях, что позволяет сохранить их здоровыми и готовыми к обильному цветению в следующем сезоне.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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