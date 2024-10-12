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Лечебные травы на вашем подоконнике: как их правильно выращивать

1:47
Садоводство

Приобретите подходящие горшки или контейнеры

Используйте небольшие горшки или контейнеры с дренажными отверстиями на дне. Это позволяет лишней воде уходить и предотвращает заболачивание корней.

Лечебные травы на вашем подоконнике: как их правильно выращивать
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Используйте почву хорошего качества

Заполните горшки хорошо дренированной почвенной смесью. Избегайте использования тяжелой почвы, которая удерживает слишком много воды, так как это может вызвать загнивание корней.

Посадите травы

Аккуратно поместите травянистые растения в горшки, убедившись, что они расположены в центре. Добавьте больше почвы вокруг растений, аккуратно прижимая ее, чтобы закрепить их. Поставьте горшки на солнечный подоконник, где они могут получать не менее 4-6 часов солнечного света каждый день.

Поливайте надлежащим образом

Поливайте травы, когда верхний слой почвы станет сухим. Избегайте чрезмерного полива.

При необходимости внесите удобрения

Если вы заметили медленный рост или бледные листья, можно применить разведенное жидкое удобрение, специально разработанное для трав. Следуйте инструкциям на упаковке удобрений для правильного использования.

Обрезка и сбор урожая

Регулярно обрезайте травы, отщипывая верхние листья, чтобы стимулировать рост кустов. Когда травы созреют и будут готовы к использованию, собирайте листья по мере необходимости.

Монитор на наличие вредителей

Следите за распространенными вредителями, такими как тля или паутинный клещ.

Если вы заметили каких-либо вредителей, аккуратно протрите листья влажной тряпкой или используйте органическое инсектицидное мыло для борьбы с заражением.

Уточнения

Лека́рственные расте́ния (лат. plantae medicinalis) — дикорастущие и культивируемые растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний человека и животных. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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