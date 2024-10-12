Любите розы, но не шипы? Выращивайте эти сорта цветов

Сорта

Розы Thornless бывают самых разных сортов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и особенностями. Некоторые популярные сорта роз без шипов включают Zephirine Drouhin, плетистую розу с яркими розовыми цветами и сильным ароматом, и Smooth Angel, которая дает нежные белые цветы.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, CC BY-SA 4.0

Преимущества этих роз

Одним из преимуществ роз без шипов является дополнительная безопасность, которую они обеспечивают. Они особенно подходят для садов или мест, где играют дети и домашние животные, так как отсутствие шипов снижает риск получения травм.

Розы без шипов также легче в обращении, что делает обрезку и уход более удобными и менее опасными.

Такие цветы демонстрируют разнообразный спектр цветов, включая красный, розовый, белый и желтый, что позволяет садоводам создавать визуально привлекательные и яркие экспозиции.

Многие сорта роз без шипов также могут похвастаться приятными ароматами, наполняющими воздух.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

