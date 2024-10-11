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Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки

1:38
Садоводство

Многие огородники считают свёклу неприхотливым растением, поэтому полагают, что вырастить хороший урожай легко. Однако, это заблуждение. Для того чтобы получить богатый и вкусный урожай, необходимо придерживаться определённых правил.

Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Свёкла любит рыхлую и питательную почву. Успешность её роста и вкус напрямую зависят от температуры почвы, в которую она посажена. Это растение предпочитает участки с обилием яркого солнечного света. Важную роль играет умеренная кислотность почвы и её сбалансированная влажность.

Полив — ключевой фактор, от которого зависят не только вкусовые качества свёклы, но и её текстура, срок хранения и устойчивость к вредителям. Для лучшего урожая свёклу следует высаживать на участках, где ранее росли горох, фасоль, тыква, арбузы, помидоры или картофель. Однако не рекомендуется сажать свёклу на местах, где до этого выращивали шпинат, морковь или капусту, как минимум в течение пяти лет.

В период активного роста свёклу необходимо подкармливать. Отличным удобрением станет настой из крапивы. Для его приготовления измельчите молодую крапиву, залейте её тёплой водой и оставьте настаиваться в неметаллической посуде, ежедневно перемешивая в течение двух недель. Спустя 15-30 дней можно приступить ко второй подкормке: на 10 литров воды смешайте два стакана древесной золы и одну столовую ложку соли.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная - группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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