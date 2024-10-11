Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Sky: в критическом состоянии находится глава спецслужбы Хезболлах
Пермские учёные разработали компьютерную модель для оптимизации сборки авиационных вентиляторов
Мягкие внутри и хрустящие снаружи: шарики из теста с чесночным маслом
МИД КНДР потребовал прекратить полет беспилотников Южной Кореи, назвав это последним предупреждением
Беременная жена Курбана Омарова пожаловалась на токсикоз
Чеснок — секретный продукт в борьбе с раком
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием

Полезные свойства лаврового дерева для вашего здоровья

1:21
Садоводство

Лавровое дерево можно успешно выращивать не только в южных садах, но и в домашних условиях на подоконнике. Это неприхотливое растение быстро адаптируется и приживается в комнатной среде, не требуя особого ухода. Листья лавра славятся своим ароматом, и их часто используют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд.

Полезные свойства лаврового дерева для вашего здоровья
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Лавр обладает рядом полезных свойств: его листья имеют бактерицидное и успокаивающее действие, что помогает людям с трудностями в засыпании. Активные вещества, входящие в состав растения, такие как муравьиная, масляная, уксусная и лауриновая кислоты, способствуют укреплению иммунитета и повышению общего тонуса организма.

Ухаживать за лавровым деревом легко. Оно не требует частого полива, но важно, чтобы он был регулярным. Хорошее освещение и подходящая почва обеспечат растению здоровый рост, а также защиту от болезней и вредителей.

Считается, что лавр — это не просто растение, а настоящий талисман. Он помогает в принятии верных решений, а также защищает от бед. Если растение зацветает дома, что случается крайне редко, это считается хорошей приметой, сулящей владельцам богатство и мир.

Уточнения

Лавр (лат. Laurus) — род субтропических деревьев или кустарников семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Красота и стиль
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос Аудио 
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Домашние животные
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация Аудио 
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова Затягивающий сатанизм. Чтобы стать украинцем, надо убить в себе русского Дмитрий Плотников
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Рэпер Natan изменил жене с Лерчек на шоу "Звёзды в джунглях": неопровержимые доказательства
В Шанхае российский турист попал в больницу в предынсультном состоянии
Политолог раскрыл, почему выборы в США не повлияют на разрешение Киеву бить по РФ западным оружием
Роман Костомаров присоединится к команде жюри шоу Ледниковый период
Кейт Миддлтон вышла в свет после окончания химиотерапии и нарушила королевское правило
Вкусный и нежный пирог с беконом и сыром: идеальный семейный рецепт
Секреты приготовления липового чая: полезный напиток своими руками
Диабет 1-го типа вчистую проиграл собственным клеткам пациента
Иван Ургант пошутил про молодую жену Владимира Познера
Революция в мире транспорта: Tesla представляет беспилотные электромобили будущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.