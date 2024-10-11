Подкормка для петуний: секреты успешной пикировки

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пересадка рассады петунии без пикировки невозможна, и эта процедура, согласно опыту многих садоводов, может стать стрессовой для растений. Поэтому после пикировки необходимо поддержать растения правильной подкормкой, что особенно важно для начинающих цветоводов, которые не всегда знают все нюансы.

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После пикировки не следует сразу добавлять азотные удобрения — это может навредить. Вместо этого лучше воспользоваться комплексными удобрениями, такими как "Кристалон", "Кемира" или "Чистый лист". Полезным будет и опрыскивание раствором мочевины (4-5 гранул на 1 литр воды), что поможет укрепить растения.

Кроме того, для успешного укоренения растений рекомендуется использовать укоренители совместно с янтарной кислотой.

Вторая подкормка проводится через 7-10 дней после пикировки. К этому времени корневая система укрепляется, и растения начинают активно расти. На этом этапе необходимо внести комплексные удобрения, содержащие в равных долях азот, фосфор и калий, такие как нитроаммофоска. Если растения ещё испытывают стресс, им можно помочь раствором кальциевой селитры, приготовленным из ½ чайной ложки удобрения на 10 литров воды.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

