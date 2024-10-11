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Выращивание тюльпанов дома в контейнерах: простые шаги для идеального результата

2:09
Садоводство

Тюльпаны — это не просто цветы, они символизируют весну, красоту и нежность. Как отобрать луковицы и создать идеальные условия, чтобы эти прекрасные цветы зацвели уже в конце зимы или начале весны, рассказывает садовод Кислова Анастасия Ивановна на сайте "Всаду.ру".

Выращивание тюльпанов дома в контейнерах: простые шаги для идеального результата
Фото: commons.wikimedia.org by Joaquin Maturana Contti, CC BY-SA 3.0

Подбор и подготовка луковиц

Для посадки я всегда выбираю крупные и здоровые луковицы тюльпанов, диаметром не менее 3,5 см и весом от 30 г. Обычно я использую луковицы, выкопанные в моем саду, или покупаю их в специализированных магазинах. В сентябре луковицы храню при температуре 20-23 °C, а за пару недель до посадки переношу их в более прохладное место.

Посадка луковиц в контейнеры

Я высаживаю тюльпаны в контейнеры или ящики глубиной примерно 10 см, наполняя их субстратом, который готовлю сама. Для этого использую смесь торфа, речного песка и опилок.

Чтобы торф не был слишком кислым, добавляю известь (100 г на ведро объёмом 10 л). Опилки перед смешиванием обрабатываю сульфатом аммония (10 г на 10 л), чтобы улучшить качество субстрата.

В каждый контейнер высаживаю луковицы одного сорта, чтобы добиться их одновременного цветения. Расстояние между луковицами выдерживаю в пределах 2-3 см. После посадки поливаю субстрат и переношу контейнеры в темное прохладное помещение с температурой 8-9 °C, например, в подвал с высокой влажностью.

Пробуждение и цветение тюльпанов

В феврале, когда появляются первые ростки, перемещаю контейнеры на солнечный свет. Буквально через несколько недель, как раз к 8 Марта, тюльпаны обычно распускаются и радуют своими яркими цветами. После окончания цветения осенью я пересаживаю луковицы в открытый грунт, так как для повторной выгонки они уже не годятся.

 

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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