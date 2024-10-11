Вырастите томаты как профессионал: эти советы изменят ваш урожай

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Урожайность томатов во многом зависит от того, как правильно высажена рассада. Если подойти к этому процессу с умом, можно ежегодно получать здоровые и обильные кусты, которые будут радовать своим урожаем. О правилах, которые помогают каждый год добиваться отличных результатов, рассказывает садовод Инна Коструба на сайте "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner

Почва и температурный режим для рассады

Ключевым фактором для получения крепкой рассады помидоров является правильный выбор почвы и соблюдение температурного режима. Я предпочитаю использовать землю прямо с грядки, на которой потом буду высаживать рассаду.

В такой почве есть все необходимые микроорганизмы, в отличие от покупного грунта. Грунт я собираю в контейнеры с дренажными отверстиями и подготавливаю в зависимости от характеристик выбранного сорта томатов.

Температура в помещении, где выращивается рассада, не должна опускаться ниже 16°C и превышать 19°C. Важно обеспечить растениям достаточное освещение и умеренный полив, но избегать прямого попадания солнечных лучей. Перед высадкой в открытый грунт я даю рассаде адаптироваться в неотапливаемом помещении в течение 5-7 дней.

Подготовка к высадке в открытый грунт

Высаживаю рассаду только после того, как уверена, что прошла угроза заморозков. Даже если днем светит солнце, но ночью возможны заморозки, высаживать томаты не стоит, так как они могут не перенести холода.

Когда погода стабилизируется, выбираю для томатов солнечное и приподнятое место. Перед самой посадкой обязательно обильно поливаю землю. Молодые кустики достаю из контейнера вместе с земляным комом и аккуратно помещаю их в заранее подготовленные лунки.

Правильное размещение томатов

Одним из ключевых моментов при посадке является соблюдение дистанции между кустами. Томаты не переносят тесноты — в слишком плотной посадке повышается риск заболеваний, и снижается урожайность. Вот несколько советов, которые я использую:

Для ранних сортов достаточно расстояния между растениями в 30-35 см.

Среднеспелые томаты лучше размещать на расстоянии 45 см друг от друга.

Поздние сорта требуют больше пространства: 45 см между кустами и 75 см между рядами.

Для оптимального использования пространства между томатами я высаживаю такие полезные растения-соседи, как сельдерей, кинза и мята. Они не только отлично сочетаются с томатами, но и помогают защищать их от вредителей.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

