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Вырастите каштан дома: пошаговая инструкция для новичков

3:21
Садоводство

Каштаны — это не только украшение сада, но и источник вкусных и питательных орехов. Существует множество способов вырастить это дерево в домашних условиях, и сделать это можно даже из ореха. Как правильно посадить и ухаживать за каштаном, чтобы он радовал вас пышной кроной и плодами, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Вырастите каштан дома: пошаговая инструкция для новичков
Фото: wikimedia by Manecke, CC BY-SA 3.0

Можно ли вырастить каштан из ореха в домашних условиях

Да, вырастить каштан из ореха вполне реально! Вам не нужно покупать дорогие саженцы — достаточно подобрать хорошие орехи и создать для них подходящие условия. Помните, что каштаны лучше выращивать подальше от городских улиц и производственных предприятий, так как деревья впитывают в себя вредные вещества из воздуха.

Как выбрать орех для посадки

Лучше всего для посадки подходят свежие, упавшие на землю орехи. Убедитесь, что они без повреждений и гнили. Высаживать орехи лучше сразу после их сбора, так как до весны они могут высохнуть и потерять свою всхожесть. Если посадить орехи сразу не получается, храните их во влажном песке в прохладном месте.

Условия для успешного выращивания каштана

Для успешного выращивания каштана в домашних условиях необходимо соблюдать несколько правил. Стратификация — обязательный этап подготовки семян, чтобы они смогли прорости.

Это означает, что орехи нужно на зиму положить в холодное место, например, в холодильник или подвал. За несколько дней до посадки орехи замачивают в воде, чтобы размягчить их оболочку и ускорить прорастание.

Пересадка саженцев в открытый грунт

Пересаживать молодые каштаны в открытый грунт стоит после того, как минует угроза заморозков — обычно в конце мая. Каштан — дерево крупное, поэтому расстояние между саженцами должно быть не менее 3 метров. Это обеспечит дереву достаточно места для роста и позволит развиваться его широкой кроне.

Уход за каштаном в саду

Молодые каштаны требуют особого ухода и защиты. Поливать их нужно регулярно, особенно в жаркую погоду. После полива почву лучше замульчировать, чтобы сохранить влагу. Саженцы также нуждаются в удобрениях: весной подкармливайте их азотными удобрениями, а осенью — фосфорно-калийными. Молодые деревца можно защитить от ветра и животных, установив опоры.

Формирование кроны и подготовка к зиме

На третьем году жизни можно начинать формировать крону каштана. Регулярная обрезка поможет дереву развивать густую крону. Осенью саженцы нужно утеплить — прикрыть их корневую систему слоем мульчи, чтобы защитить от мороза.

Защита от болезней и вредителей

Даже при хорошем уходе каштановые деревья могут подвергаться атакам вредителей и болезней. Для профилактики рекомендуется обрабатывать деревья специальными препаратами, которые защитят их от грибков и других проблем. Основные угрозы для каштана — мучнистая роса, клещи и различные грибковые инфекции.

Уточнения

Кашта́н (лат. Castánea) — небольшой род деревьев семейства Буковые (Fagaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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