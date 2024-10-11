Вы тоже делаете эти ошибки при хранении картофеля: секреты идеального погреба

Сохранить картофель после сбора — задача, которая начинается еще на этапе его посадки. Чтобы клубни не портились зимой, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и вовремя выкапывать и сортировать урожай. Как правильно собрать и сохранить картофель, чтобы он остался свежим и вкусным до весны, рассказывают авторы журнала "Всему свету по совету".
Определить готовность картофеля к сбору можно по состоянию ботвы. Если она начала желтеть и вянуть, значит, клубни уже созрели. Также можно выкопать несколько кустов и осмотреть клубни: у зрелого картофеля должна быть плотная кожура, которую нельзя просто так соскоблить.
Иногда ботва остается зеленой даже после созревания клубней — это может происходить из-за жаркого и засушливого лета. В таких случаях лучше подождать с уборкой урожая до более прохладных дней. Если ботва продолжает быть зеленой, ее следует срезать за неделю до уборки, особенно если растение поражено болезнями.
После сбора урожая клубни нужно хорошо просушить на солнце в течение нескольких часов. Если они очень грязные, можно аккуратно промыть их и разложить в хорошо проветриваемом месте для сушки. Важно как можно меньше трясти и пересыпать картошку, чтобы она дольше сохранялась.
Перед закладкой картофеля на хранение его необходимо отсортировать. Здоровые и неповрежденные клубни откладывают для долгого хранения, а мелкие и поврежденные — используют в ближайшее время. Первые несколько недель картофель должен дозревать в темном и прохладном месте, чтобы его кожура загрубела, а небольшие повреждения залечились.
Для хранения картофеля зимой идеально подходят погреба и подвалы. Помещение нужно заранее подготовить: очистить его от мусора, проветрить и обработать от плесени. Температура в хранилище должна быть около 2-4 градусов тепла, а влажность — 90-95%.
Картофель следует раскладывать в ящики или корзины, оставляя между ними пространство для вентиляции. Чтобы защитить урожай от гниения, можно положить в ящики полынь или пижму.
Для более надежного хранения можно воспользоваться финской технологией. Картофель тщательно промывают, сушат, а затем укладывают в ящик, пересыпая каждый слой мхом сфагнумом. Этот метод помогает защитить клубни от лишней влаги и гнили.
Наиболее распространенные проблемы при хранении картофеля — это фитофтороз, мокрая гниль и парша. Эти заболевания могут быстро испортить весь урожай, поэтому важно вовремя обнаружить больные клубни и удалить их. Перед закладкой на хранение клубни следует тщательно осматривать и обеззараживать.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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