Вы тоже делаете эти ошибки при хранении картофеля: секреты идеального погреба

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сохранить картофель после сбора — задача, которая начинается еще на этапе его посадки. Чтобы клубни не портились зимой, важно не только правильно ухаживать за растениями, но и вовремя выкапывать и сортировать урожай. Как правильно собрать и сохранить картофель, чтобы он остался свежим и вкусным до весны, рассказывают авторы журнала "Всему свету по совету".

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Как правильно выкапывать картофель осенью

Определить готовность картофеля к сбору можно по состоянию ботвы. Если она начала желтеть и вянуть, значит, клубни уже созрели. Также можно выкопать несколько кустов и осмотреть клубни: у зрелого картофеля должна быть плотная кожура, которую нельзя просто так соскоблить.

Иногда ботва остается зеленой даже после созревания клубней — это может происходить из-за жаркого и засушливого лета. В таких случаях лучше подождать с уборкой урожая до более прохладных дней. Если ботва продолжает быть зеленой, ее следует срезать за неделю до уборки, особенно если растение поражено болезнями.

Что делать с картофелем после выкопки

После сбора урожая клубни нужно хорошо просушить на солнце в течение нескольких часов. Если они очень грязные, можно аккуратно промыть их и разложить в хорошо проветриваемом месте для сушки. Важно как можно меньше трясти и пересыпать картошку, чтобы она дольше сохранялась.

Сортировка картофеля

Перед закладкой картофеля на хранение его необходимо отсортировать. Здоровые и неповрежденные клубни откладывают для долгого хранения, а мелкие и поврежденные — используют в ближайшее время. Первые несколько недель картофель должен дозревать в темном и прохладном месте, чтобы его кожура загрубела, а небольшие повреждения залечились.

Как заложить картофель на хранение

Для хранения картофеля зимой идеально подходят погреба и подвалы. Помещение нужно заранее подготовить: очистить его от мусора, проветрить и обработать от плесени. Температура в хранилище должна быть около 2-4 градусов тепла, а влажность — 90-95%.

Картофель следует раскладывать в ящики или корзины, оставляя между ними пространство для вентиляции. Чтобы защитить урожай от гниения, можно положить в ящики полынь или пижму.

Финская технология хранения

Для более надежного хранения можно воспользоваться финской технологией. Картофель тщательно промывают, сушат, а затем укладывают в ящик, пересыпая каждый слой мхом сфагнумом. Этот метод помогает защитить клубни от лишней влаги и гнили.

Болезни картофеля при хранении

Наиболее распространенные проблемы при хранении картофеля — это фитофтороз, мокрая гниль и парша. Эти заболевания могут быстро испортить весь урожай, поэтому важно вовремя обнаружить больные клубни и удалить их. Перед закладкой на хранение клубни следует тщательно осматривать и обеззараживать.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

