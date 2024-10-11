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Секреты приготовления липового чая: полезный напиток своими руками

2:46
Садоводство

Липовый чай — это не только ароматный напиток, который отлично согреет вас в холодные зимние вечера, но и натуральное средство для поддержания здоровья. Чтобы чай из липы действительно принес пользу, важно правильно собрать и обработать цветы, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Секреты приготовления липового чая: полезный напиток своими руками
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, CC BY 4.0

Польза липового чая

Липовые цветы богаты эфирными маслами, фитонцидами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунитет, снимают воспаления и облегчают дыхание при простудных заболеваниях. Напиток обладает мягким сладковатым вкусом с оттенком меда и цветочным ароматом.

Когда и как собирать липу

Лучшее время для сбора липовых цветков — начало дня, когда роса уже высохла, а соцветия наполовину раскрылись. Собирать липу нужно вдалеке от дорог и промышленных зон, чтобы избежать загрязнений. Цветы должны быть здоровыми, без признаков болезней и повреждений.

Советы по сбору липового цвета

  • Собирайте цветы только в сухую погоду.
  • Используйте ножницы или аккуратно срывайте цветы руками, не повреждая дерево.
  • Избегайте сбора цветков с потемневшими прицветниками или признаками плесени.

Как правильно сушить и хранить липу

После сбора цветы нужно разложить в один слой на бумаге или ткани и сушить в месте с хорошей вентиляцией, избегая прямых солнечных лучей. Температура не должна превышать 45 °С, иначе сырьё может пересохнуть. Правильно высушенные цветы становятся хрупкими и приобретают лёгкий желтоватый оттенок.

Для хранения используйте бумажные или холщовые мешочки, картонные коробки или керамическую посуду, чтобы цветы не потеряли свои целебные свойства.

Как заварить липовый чай

Заварите 8-10 цветочков липы горячей водой (90-95 градусов), дайте настояться 15 минут, добавьте мёд и лимон по вкусу. Пейте не более одной чашки в день для профилактики простуды и укрепления иммунитета.

Другие рецепты из липовых цветов

Водный настой: Помогает при ангине, кашле и воспалениях в горле. Залейте 2 столовые ложки цветков литром кипящей воды, настаивайте 20 минут, используйте для полоскания горла.

Цветочное варенье: Полезный десерт, помогающий снять кашель и усталость. Для приготовления вам понадобятся сушёные цветы липы, сахар, лимонный сок и вода. Варите до тех пор, пока цветы не осядут на дно.

 

Уточнения

Ли́па (лат. Tília) — род древесных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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