Как сорняки могут стать ключом к успешному урожаю: жидкая подкормка из травы

Сорняки, которые огородники часто выбрасывают или сжигают после прополки, могут стать отличной основой для жидкой подкормки. Этот натуральный удобрительный настой помогает растениям получать питательные вещества, улучшает структуру почвы и даже защищает от вредителей.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Как приготовить такую подкормку своими руками и как её использовать на участке, рассказывают авторы сайта "Огород-365".
Почему жидкая подкормка из травы полезна
Многие садоводы предпочитают жидкое удобрение из травы по нескольким причинам:
Экономия. Его можно приготовить без затрат, используя то, что есть под рукой.
Ускоренное усвоение. Азот в жидкой форме быстро поглощается растениями, улучшая их рост и развитие.
Польза для почвы. Настой помогает раскислить грунт, что особенно полезно для глинистых почв, и обогащает её микроорганизмами.
Защита растений. Использование такого удобрения подавляет рост сорняков и снижает риск заболеваний.
Как приготовить зелёное удобрение из травы
Чтобы приготовить эффективную жидкую подкормку из травы, выполните следующие шаги:
Выберите емкость. Идеально подойдут пластиковые или деревянные бочки объёмом от 50 до 200 литров. Металлические емкости лучше не использовать, так как они могут быстро проржаветь.
Подготовьте траву. Измельчите зелёную массу и заполните емкость примерно на две трети. Плотно утрамбуйте траву для лучшего результата.
Добавьте ускорители брожения. Для быстрого ферментирования травы добавьте в бочку мочевину или гумат в количестве 1 столовой ложки на каждые 40 литров воды.
Залейте водой. Наполните емкость водой, оставляя примерно 15 см до края, чтобы раствор не выливался во время брожения.
Накройте крышкой. Используйте крышку с отверстиями или проколотый полиэтилен, чтобы выходили газы, образующиеся в процессе брожения.
Перемешивайте каждые 2 дня. Это ускоряет процесс брожения и позволяет равномерно высвобождать питательные вещества.
Улучшение зелёного удобрения
Чтобы обогатить травяной настой, можно добавить различные компоненты:
Древесная зола добавляет калий и фосфор, улучшая питательную ценность удобрения.
Дрожжи стимулируют рост микроорганизмов и повышают устойчивость растений к болезням.
Доломитовая мука служит природным раскислителем, улучшая состав грунта.
Как использовать жидкую подкормку
Перед использованием настой следует процедить. Для корневой подкормки разбавьте раствор водой в пропорции 1:10, а для опрыскивания растений — 1:20. Лучше всего применять удобрение в первой половине лета, когда растения активно растут и нуждаются в азоте.
Советы от опытных садоводов
Поливайте капусту и огурцы одним ведром раствора на каждый куст.
Для томатов и перцев используйте 1 ведро на 4-5 кустов.
Избегайте использования удобрения на растениях, предпочитающих кислые почвы.
Не используйте жидкое удобрение на бобовых культурах и зелёном луке.
Жидкая подкормка из травы — это экономичное и экологичное решение для любого огорода. Она эффективно обогащает растения питательными веществами и помогает улучшить структуру почвы. Главное — соблюдать умеренность в использовании, чтобы избежать перенасыщения почвы азотом.
Уточнения
Подкормка растений — внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в период их вегетации.