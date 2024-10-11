Почему ваш куст петунии не цветёт: как прищипка превращает её в цветущий шар

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы петуния радовала вас обильным и продолжительным цветением, важно правильно прищипывать её побеги. Когда и как это лучше всего делать, чтобы ваш куст выглядел красивым и густым, с множеством ярких цветов, рассказывает садовод, Таисия Селезнева, на сайте "Всаду.ру".

Фото: web.archive.org by Michel G, CC BY 3.0

Первое прищипывание петунии

Прищипка верхушек петунии стимулирует развитие боковых побегов. Вместо того чтобы расти только вверх, растение начнёт куститься в стороны, приобретая компактную и шарообразную форму, полностью усыпанную цветами.

Начинать прищипывать петунию следует, когда она уже окрепла и начала активно расти вверх. Не стоит торопиться, пока растение ещё в стадии рассады. Когда на стебле появятся три пары настоящих листиков, пора удалить верхушку. Это можно сделать руками, но удобнее использовать маленькие ножницы.

Хотя такая процедура может немного отложить начало цветения, она помогает сформировать пышный куст с большим количеством бутонов.

Повторная прищипка и уход за петунией

Через примерно 30 дней после первого прищипывания, когда боковые побеги начнут активно расти, нужно повторить процедуру. Не бойтесь убирать новые побеги, ведь это только стимулирует ещё более обильное и продолжительное цветение. Прищипку следует повторять каждый раз, когда побеги становятся слишком длинными и на них появляется больше шести листиков.

Удаление отцветших бутонов и засохших листиков — важная часть ухода за петунией. Регулярно осматривайте куст и убирайте всё, что портит его внешний вид. Это способствует появлению новых цветков и поддерживает общий вид растения.

Размножение петунии черенками

Обрезанные во время прищипки побеги можно использовать для размножения. Поставьте их в стакан с водой, и спустя некоторое время они пустят корешки. Перед тем как посадить черенки в грунт, удалите нижние листики. Таким образом, вы сможете легко размножить петунию и получить много новых растений из одного побега.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun - табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

