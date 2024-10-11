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Осенняя подготовка теплицы: как спасти почву от болезней навсегда

2:39
Садоводство

Осенью особое внимание следует уделить подготовке теплиц и парников к следующему сезону. В течение года в почве теплиц накапливаются патогены, и заменить её не всегда возможно.

Осенняя подготовка теплицы: как спасти почву от болезней навсегда
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, CC BY 3.0

Поэтому осенняя обработка грунта — это ключевой этап, включающий в себя его дезинфекцию и раскисление. Как правильно ухаживать за почвой в теплице осенью, чтобы она была готова к новым посадкам, рассказывают авторы сайта "Антонов сад".

Как правильно обработать почву в теплице

Если за летний сезон тепличные растения страдали от грибковых заболеваний, таких как фитофтороз или кладоспориоз, то споры этих болезней могли остаться в почве. Чтобы не допустить повторного заражения в следующем году, первым делом необходимо удалить все растительные остатки. Их не стоит отправлять в компост, лучше сразу сжечь, чтобы споры не разнеслись по участку.

После этого инструменты и садовый инвентарь нужно вынести из теплицы и тщательно продезинфицировать. Важно также обработать нетканые материалы и сетки, которые использовались в теплице, чтобы исключить возможность заражения культур через них.

Способы обработки тепличного грунта

Оптимальный способ обработки почвы в теплице — использование биопрепаратов. Например, внесение триходермы поможет подавить болезни и уничтожить оставшиеся части растений. Биопрепараты эффективны при температуре почвы от 10 до 14 градусов, так что обработку стоит проводить до наступления сильных холодов.

Если температура опустилась ниже, можно использовать надуксусную кислоту или раствор марганцовки. Если же уже слишком холодно для применения этих средств, радикальным решением будет обработка железным купоросом. Она убьёт все патогены, но также уничтожит и полезные микроорганизмы, поэтому весной почве потребуется восстановление.

Ракисление и посев сидератов

К осени почва в теплице часто закисляется, и её необходимо раскислить. Для этого можно использовать мел, золу или диатомит, после чего хорошо полить землю. Весной рекомендуется также внести биогумус и компост, чтобы вернуть почве плодородие.

Для дополнительного обеззараживания и улучшения структуры почвы в теплице полезно высаживать сидераты, такие как горчица, вика или овёс. Эти растения помогают восстановить почву и подготовить её к следующему сезону.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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