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Секреты умных грядок: как вырастить больше и потратить меньше сил

2:18
Садоводство

"Умная грядка" — это агротехнология, которая значительно снижает трудозатраты огородников. Чтобы такая грядка работала эффективно, важно правильно выбрать материалы для её создания и понимать, как её заполнить. Как сделать умные грядки своими руками на даче, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Секреты умных грядок: как вырастить больше и потратить меньше сил
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Преимущества умных грядок

Умные грядки работают в гармонии с природными процессами: их не нужно перекапывать, а питательные вещества поступают в почву благодаря органике, перерабатываемой микроорганизмами.

Это избавляет огородников от необходимости частого ухода. Высокие конструкции упрощают обработку и прополку, заменяя перекопку лёгким рыхлением и добавлением свежего субстрата.

Такую грядку можно сделать на любом типе почвы, и она будет служить до 4-6 лет. Её можно расположить в деревянных коробах и, если необходимо, переместить на новое место, улучшая качество почвы на всём участке. Умные грядки требуют как минимум 6 часов солнечного света в день и могут быть как с бортиками, так и без них.

Основные правила создания умных грядок

При строительстве умной грядки важно выбрать подходящие материалы. Это могут быть доски, шифер, листовое железо или строительные поддоны. Грядки часто делают высотой около 50 см, но на участках с низкой влажностью их можно поднять до 1 метра.

Для защиты от сорняков внизу грядки укладывают картон или бумагу, а также используют дренаж, чтобы улучшить доступ воздуха и воды. Слои органики, такие как перегной, компост или навоз, обеспечивают растения всем необходимым для роста.

Виды умных грядок

  1. Теплые грядки - это симбиоз высоких гряд и теплицы. Они позволяют ускорить рост ранних овощей за счёт сохранения тепла.
  2. Высокие грядки - идеальны для участков с переувлажнённой почвой. Благодаря дренажному слою и защитным сеткам они предотвращают застой воды и защищают растения от грызунов.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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