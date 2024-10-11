Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если на вашем дачном участке растут грецкие орехи, то вы наверняка сталкивались с вопросом, как правильно их хранить после сбора урожая. Грецкие орехи — ценный продукт, но для сохранения их качества и полезных свойств требуется соблюдать определенные правила.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Сбор и очистка орехов

Приступать к сбору урожая грецких орехов следует, когда плоды самостоятельно начнут опадать с дерева. Обычно это происходит в сентябре-октябре. Ореховую скорлупу лучше очищать сразу после сбора, пока она не засохла.

Для этого ореховые плоды нужно встряхнуть, чтобы зеленая внешняя оболочка легко отделилась. Затем орехи промойте под проточной водой, чтобы смыть остатки околоплодника. После этого выложите ядра на просушку в хорошо проветриваемое место.

Способы хранения

Самый простой способ — хранить грецкие орехи в скорлупе. Для этого их нужно разложить тонким слоем в ящики, корзины или на полки и держать в прохладном и сухом месте. Важно, чтобы температура не поднималась выше +15°С.

Также можно хранить очищенные от скорлупы ядра грецких орехов. Для этого их необходимо просушить в течение 2-3 недель, чтобы влажность была не более 6%. Затем ядра следует расфасовать в герметичные емкости и держать в холодильнике или морозильной камере при температуре от 0 до -18°С.

Отдельно стоит отметить, что орехи в скорлупе лучше хранить рассыпчатыми, а не уложенными плотным слоем, чтобы избежать развития плесени.

Чтобы продлить срок хранения грецких орехов, в емкости с ними можно положить небольшие бумажные пакетики с силикагелем. Это поглотит излишнюю влагу.

Сроки хранения

При правильном хранении грецкие орехи в скорлупе могут храниться до 1 года, ядра — до 6 месяцев. Важно регулярно проверять их состояние и вовремя убирать подсохшие или заплесневевшие экземпляры.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

