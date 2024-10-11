Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром чая с бутербродом: как избежать опасного пищевого поведения
Томатная галета с чеддером и свежими травами: простой и вкусный рецепт
Что не так с Renault Sandero: плюсы и минусы подержанной модели
Актёр Аарон Тейлор-Джонсон красив на 93,04% — пластический хирург
Названы самые опасные пестициды: их лучше не использовать
Как предотвратить побочные эффекты препаратов для похудения
Морги на Украине забиты трупами солдат ВСУ, которых могут не опознать ещё годы
Как Россия планирует привлечь больше туристов
Дональду Трампу предрекли провал плана по ослаблению доллара

Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения

2:11
Садоводство » Советы

Если на вашем дачном участке растут грецкие орехи, то вы наверняка сталкивались с вопросом, как правильно их хранить после сбора урожая. Грецкие орехи — ценный продукт, но для сохранения их качества и полезных свойств требуется соблюдать определенные правила.

Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Сбор и очистка орехов

Приступать к сбору урожая грецких орехов следует, когда плоды самостоятельно начнут опадать с дерева. Обычно это происходит в сентябре-октябре. Ореховую скорлупу лучше очищать сразу после сбора, пока она не засохла.

Для этого ореховые плоды нужно встряхнуть, чтобы зеленая внешняя оболочка легко отделилась. Затем орехи промойте под проточной водой, чтобы смыть остатки околоплодника. После этого выложите ядра на просушку в хорошо проветриваемое место.

Способы хранения

Самый простой способ — хранить грецкие орехи в скорлупе. Для этого их нужно разложить тонким слоем в ящики, корзины или на полки и держать в прохладном и сухом месте. Важно, чтобы температура не поднималась выше +15°С.

Также можно хранить очищенные от скорлупы ядра грецких орехов. Для этого их необходимо просушить в течение 2-3 недель, чтобы влажность была не более 6%. Затем ядра следует расфасовать в герметичные емкости и держать в холодильнике или морозильной камере при температуре от 0 до -18°С.

Отдельно стоит отметить, что орехи в скорлупе лучше хранить рассыпчатыми, а не уложенными плотным слоем, чтобы избежать развития плесени.

Чтобы продлить срок хранения грецких орехов, в емкости с ними можно положить небольшие бумажные пакетики с силикагелем. Это поглотит излишнюю влагу.

Сроки хранения

При правильном хранении грецкие орехи в скорлупе могут храниться до 1 года, ядра — до 6 месяцев. Важно регулярно проверять их состояние и вовремя убирать подсохшие или заплесневевшие экземпляры.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Экономика и бизнес
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Какие породы собак считаются самыми крепкими по здоровью: интересная информация
Последние материалы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Как побывать в мечте, не потратив состояние: советы по бюджетному туризму
Как новый двигатель улучшит эксплуатацию УАЗ
Как пандемия увеличила распространённость близорукости среди детей
Рецепт быстрых щей с курицей: пригодится, когда нужно накормить семью обедом оперативно
Меняем корм правильно: как распознать, что текущий рацион собаке не подходит
Бум электронной коммерции подстегнул рост спроса на склады в России
Замедлить старение: 3 простых шага для молодости
Экономим на железнодорожных билетах: советы для разных категорий пассажиров
Осенняя мойка теплицы: эффективные способы проведения и необходимые материалы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.