Хранение семян в квартире: секреты и техники для максимального сохранения всхожести

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие любители растений и садоводы собирают семена с собственных огородных культур для посадки в следующем сезоне. Однако неиспользованные семена нужно правильно хранить, иначе их всхожесть и качество могут существенно ухудшиться. Для хранения неиспользованных семян в квартире подойдут следующие способы.

Фото: commons.wikimedia.org by BastienM, CC BY-SA 3.0

Выбор ёмкости

Для хранения семян подходят небольшие стеклянные или пластиковые контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Они должны быть чистыми, сухими и темными. Стеклянные баночки особенно хороши, так как сквозь них не проникает свет. Ёмкости можно подписать, указав содержимое.

Подготовка семян

Прежде чем уложить семена на хранение, их нужно тщательно просушить. Для этого рассыпьте их тонким слоем на бумажном полотенце или в коробке и оставьте в сухом, хорошо проветриваемом месте на 1-2 недели. Когда семена станут полностью сухими, можно упаковывать их.

Создание условий хранения

Оптимальная температура хранения семян в квартире — от +5°С до +15°С. Кладовка, шкаф или антресоли — идеальные места. Важно, чтобы они были защищены от прямых солнечных лучей и сквозняков. Семена также нужно хранить вдали от источников тепла, влаги и сильных запахов.

Использование силикагеля

Для снижения влажности в контейнерах можно добавить небольшие пакетики с силикагелем — они эффективно поглощают излишнюю влагу. Также можно использовать цветной индикаторный силикагель, который меняет окраску при изменении влажности.

Правила маркировки

Перед закладкой на хранение все семена надо снабдить этикетками. На них стоит указать название культуры, сорта, год сбора и другие важные сведения. Это упростит ориентацию в коллекции семян.

Регулярные проверки

Раз в 2-3 месяца рекомендуется проверять состояние семян, особенно в теплое время года. При появлении признаков плесени или заражения вредителями партию нужно будет заменить.