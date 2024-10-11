Названы самые опасные пестициды: их лучше не использовать

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фосфорорганические соединения

Эти пестициды могут быть очень токсичными для человека. Они были разработаны из-за их способности атаковать нервную систему вредителей, но они также могут нанести вред людям, если подвергаются воздействию в больших количествах или в течение длительного периода. Они обычно используются в сельском хозяйстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

Карбаматы

Подобно органофосфатам, карбаматы являются инсектицидами, которые могут влиять на нервную систему. Они используются в сельском хозяйстве и при неправильном обращении могут представлять опасность для здоровья человека.

Хлорпирифос

Этот пестицид связан с негативным воздействием на развитие мозга у детей. Он используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, но его использование было ограничено или запрещено в некоторых странах из-за его потенциального вреда для здоровья человека.

Паракват

Этот гербицид очень токсичен и может вызвать серьезное отравление при проглатывании или вдыхании. Он часто используется для уничтожения сорняков, но также может нанести вред людям, если не обращаться с ним с осторожностью.

Глифосат

Несмотря на широкое использование, этот гербицид был предметом споров относительно его потенциального воздействия на здоровье.

Некоторые исследования предполагают возможную связь между воздействием глифосата и определенными проблемами со здоровьем, но необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять риски.

Уточнения

Пестици́ды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений.

